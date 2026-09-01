Νεπάλ: Οι διασώστες έφτασαν στις απομονωμένες περιοχές – Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί

Η φονική καταστροφή από τις πλημμύρες και τις λάσπες στο Νεπάλ έχει αφήσει πίσω της περισσότερους από 1.000 νεκρούς και πάνω από 4.000 αγνοούμενους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες.

Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες και κατάφεραν να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια σχεδόν μία εβδομάδα από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες που άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές στη χώρα όσο και στο γειτονικό Θιβέτ.

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Σύμφωνα με νεότερο, προσωρινό απολογισμό 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Εξάλλου και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι – 3.916 στο Νεπάλ και 546 στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ.

Στο μεταξύ περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 26, 2026

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε χθες, Δευτέρα (31.08.026), ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες. «Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια, τις οικογένειες, τους αγαπημένους και την περιουσία τους», επεσήμανε σε χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σαχ.

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«Η κυβέρνηση κατανοεί τον τεράστιο πόνο που αντιμετωπίζουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δοκιμασία και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή», πρόσθεσε.

Συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο προς τη Νουουακότ, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, εξήγησε ο Σαχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει λάβει περισσότερα από 42 εκατ. δολάρια βοήθεια μετά την καταστροφή, με την κυβέρνηση να αναμένει πως το ποσό θα αυξηθεί.

Εξάλλου οι γειτονικές χώρες του Νεπάλ – η Ινδία και η Κίνα–προσφέρουν βοήθεια στις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ άλλων τοποθετώντας προσωρινές γέφυρες προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές.

Η κλιματική αλλαγή στην περιοχή των Ιμαλαΐων αυξάνει τους κινδύνους

Ο Σαχ δήλωσε ότι 279 εργάτες έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, με τις αρχές του Νεπάλ να εκτιμούν ότι σχεδόν 1.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ομάδες διάσωσης δείχνουν μηχανήματα έργου να σκάβουν τη λάσπη και τις πέτρες μέσα στη νύκτα, ενώ εργάτες παρακολουθούν. Στρατιώτες χρησιμοποίησαν φακούς σε ένα μεγάλο λάκκο που είχαν δημιουργήσει για να αναζητήσουν χώρο για να μπουν σε μια σήραγγα.

Στρατιώτες του Νεπάλ εργάζονται κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης έξω από μια σήραγγα κοντά στις εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικού έργου/ REUTERS

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο Νεπάλ άνθιση των υδροηλεκτρικών έργων καθώς η ορεινή χώρα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους υδάτινους πόρους των Ιμαλαΐων για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες εγχώριες ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας και να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική Ινδία.

Ο Σαχ εκτίμησε ότι η καταστροφική κατολίσθηση υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή των Ιμαλαΐων. «Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή των Ιμαλαΐων αυξάνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής».

«Η περιοχή πρέπει επομένως να παραμείνει σε εγρήγορση. Έχει έρθει η ώρα να θέσουμε μετ’ επιτάσεως ενώπιον της διεθνούς κοινότητας το ζήτημα των καταστροφών που βιώνουμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής», υπογράμμισε ο Νεπαλέζος πρωθυπουργός.

Το Νεπάλ, μια κυρίως αγροτική χώρα 30 εκατομμυρίων κατοίκων, ευθύνεται σε πολύ μικρό βαθμό για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά υφίσταται τις συνέπειές της.

Οι παγετώνες των οροσειρών των Ιμαλαΐων και του Χίντου Κους αποτελούν ζωτική πηγή νερού για περίπου 240 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις ορεινές περιοχές, καθώς και για άλλο 1,65 δισεκατομμύριο που ζουν στις κοιλάδες της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας.

Το Κατμαντού προειδοποίησε ότι το κόστος της ανοικοδόμησης ενδέχεται να ανέρχεται «σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», την ώρα που η οικονομία του Νεπάλ ήδη υφίσταται πιέσεις.

«Η κλιματική αλλαγή (…) κάνει τραγωδίες όπως αυτή, και όπως τόσες άλλες στον κόσμο, πολύ πιο πιθανές, πιο συχνές και πιο σοβαρές», είχε προειδοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο Σάιμον Στιλ αξιωματούχος του ΟΗΕ για το Κλίμα.