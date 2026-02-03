Νορβηγία: Στο εδώλιο ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, αρνείται τους τέσσερις βιασμούς, 38 συνολικά οι κατηγορίες

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 ο πρωτότοκος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ για την πολύκροτη δίκη του η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον επτά εβδομάδες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν φτάσει ποτέ σε δικαστήριο στη Νορβηγία τα τελευταία χρόνια.

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, δήλωσε αθώος για τέσσερις κατηγορίες βιασμού, καθώς ο εισαγγελέας στη δίκη του διάβασε και τις 38 συνολικά κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, ξεκίνησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Όσλο υπό το φόντο των αποκαλύψεων γύρω από τον ίδιο και τη μητέρα του.

Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ δέχεται αυξανόμενη κριτική μετά την αποκάλυψη ότι μιλούσε μέσω emails με τον Τζέφρι Επστάιν. Η ίδια παραδέχτηκε ότι έδειξε «κακή κρίση».

Την παραμονή της δίκης, έγινε γνωστό ότι ο 29χρονος γιος της είχε συλληφθεί ξανά, σε περιστάσεις παρόμοιες με εκείνες της αρχικής του σύλληψης, κατηγορούμενος για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικού όρου.

Η αστυνομία τον έχει θέσει σε κράτηση για τέσσερις εβδομάδες, και έτσι ξεκίνησε η δίκη ενώ βρίσκεται υπό κράτηση. Η υπεράσπισή του έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας πουλόβερ με λευκή μπλούζα, μπεζ παντελόνι και γυαλιά. Στη δίκη έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί, με απαγόρευση οποιασδήποτε φωτογράφισης του κατηγορούμενου, τόσο μέσα όσο και έξω από το δικαστήριο.

Κατά την ανάγνωση των κατηγοριών, ο Χόιμπι δήλωσε αθώος για τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού, μιλώντας αρχικά χαμηλόφωνα, σύμφωνα με το BBC. Παραδέχτηκε μερικώς κατηγορίες που σχετίζονται με μια γυναίκα στη Φρόγκνερ, δυτικό Όσλο, τον Αύγουστο του 2024, παραδεχόμενος σωματική βλάβη αλλά αρνούμενος την κακοποίηση.

Απέναντί του, δεξιά του εισαγγελέα, κάθονταν μερικές από τις γυναίκες που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην υπόθεση. Υπάρχει επίσης απαγόρευση οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να τις ταυτοποιήσει – σημείο που τόνισε η δικαστής με την έναρξη της διαδικασίας.

Η βασιλική οικογένεια δεν θα παραστεί στη δίκη, όπου η υπόθεση έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη Νορβηγία αλλά και πέραν αυτής.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, δεν ανήκει επισήμως στη βασιλική οικογένεια και δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

Βιασμός γυναίκας ενώ ήταν αναίσθητη (Οκτώβριος 2023)

Τρεις κατηγορίες βιασμού με σεξουαλική επίθεση σε αβοήθητες γυναίκες (Δεκέμβριος 2018, Μάρτιος 2024, Νοέμβριος 2024)

Έξι κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης χωρίς συναίνεση, συμπεριλαμβανομένων βιντεοσκοπήσεων των θυμάτων

Σωματική βλάβη

Επαναλαμβανόμενη κακοποίηση τρέχουσας ή πρώην συντρόφου μέσω απειλών, εξαναγκασμού ή βίας

Παραβίαση περιοριστικού όρου

Μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας

Υπερβολική ταχύτητα

Ορισμένες από τις κατηγορίες που σχετίζονται με την κακοποίηση και τις απειλές τον Αύγουστο του 2024 αφορούν την λεγόμενη «γυναίκα της Φρόγκνερ», και φαίνεται ότι η πρόσφατη σύλληψή του σχετίζεται και με αυτήν.

Η υπεράσπιση του Χόιμπι δηλώνει ότι αρνείται οποιαδήποτε παρανομία στις περισσότερες υποθέσεις, ειδικά στις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. Έχει παραδεχτεί κάποια μικρότερα αδικήματα, και μετά την αρχική του σύλληψη παραδέχτηκε σωματική βλάβη και καταστροφή αντικειμένων.

Ο Μποργκ Χόιμπι αναμένεται να καταθέσει για πρώτη φορά την Τετάρτη (04.02.2026). Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή για τουλάχιστον 10 χρόνια.