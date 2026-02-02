Νορβηγία: Προβλήματα για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ – Η νέα σύλληψη του γιου της λίγο πριν τη δίκη του για βιασμούς και τα emails της με τον Επστάιν

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας βυθίζεται σε βαθιά κρίση, καθώς μια αλληλουχία αποκαλύψεων και εξελίξεων φέρνει το παλάτι αντιμέτωπο με ένα άνευ προηγουμένου σκάνδαλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις που αποδίδονται στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Επστάιν, αλλά και η πολύκροτη δίκη του γιου της για βιασμούς. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και νέα σύλληψη να πυροδοτήσει περαιτέρω τις αντιδράσεις.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, αναμένεται να καθίσει αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, στο εδώλιο του περιφερειακού δικαστηρίου του Όσλο, αντιμετωπίζοντας συνολικά 38 κατηγορίες, εκ των οποίων τέσσερις αφορούν βιασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της δίκης, η αστυνομία του Όσλο συνέλαβε εκ νέου τον γιο της πριγκίπισσας της Νορβηγίας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την υποψία ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες, απείλησε με μαχαίρι και παραβίασε περιοριστική εντολή.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα (02.02.2026), αναφέροντας ότι ο 29χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής – μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του για πολλαπλές υποθέσεις βιασμού.

Η δίκη, που ξεκινά αύριο και αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, διεξάγεται χωρίς την παρουσία κανενός στενού μέλους της οικογένειάς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ούτε η μητέρα του, ούτε ο θετός του πατέρας και διάδοχος του θρόνου Χάακον, θα παραστούν. Το παλάτι κρατά αποστάσεις, ενώ το δικαστήριο έχει απαγορεύσει τη λήψη φωτογραφιών εντός και εκτός της αίθουσας.

Οι 38 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε το 2001 τον τότε διάδοχο του θρόνου και νυν πρίγκιπα Χάακον, συνεπώς είναι η μελλοντική βασίλισσα.

Ο 29χρονος Χόιμπι, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για βιασμό τεσσάρων γυναικών, σωματική βία, απειλές και καταστροφή περιουσίας πρώην συντρόφου του, υποθέσεις ναρκωτικών και τροχονομικές παραβάσεις.

Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια φυλάκισης.

Οι τέσσερις υποθέσεις βιασμού εκτείνονται χρονικά από το 2018 έως το 2024. Σε μία από αυτές, η κατηγορία αφορά σεξουαλική πράξη ενώ το θύμα κοιμόταν, κάτι που βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας συνιστά βιασμό. Και στις άλλες περιπτώσεις, οι γυναίκες φέρονται να ήταν σε κατάσταση ανικανότητας.

Ο Χόιμπι έχει παραδεχθεί ορισμένα από τα ελαφρύτερα αδικήματα, όπως περιστατικά βίας και καταστροφής αντικειμένων, αλλά αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, ιδίως εκείνες που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση.

«Η μεγαλύτερη κρίση που έχουν ζήσει οι Νορβηγοί βασιλείς»

Παρότι το παλάτι επιμένει ότι ο Χόιμπι δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ούτε δημόσιο πρόσωπο, για την κοινή γνώμη θεωρείται στενά συνδεδεμένος με αυτήν.

«Είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει ποτέ η νορβηγική μοναρχία», λέει ο δημοσιογράφος Νίκλας Κόκιν-Τόρεσεν, αρχισυντάκτης περιοδικού. «Δεν είχαν ξαναβρεθεί αντιμέτωποι με κάτι τέτοιας κλίμακας».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν η αστυνομία κλήθηκε σε διαμέρισμα στο Όσλο μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο. Από εκεί και πέρα, οι αποκαλύψεις άρχισαν να συσσωρεύονται.

Μόνο μία από τις γυναίκες που εμπλέκονται στη δίκη κατονομάζεται: η influencer και πρώην σύντροφός του, Νόρα Χάουκλαντ. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για ανωνυμία. Οι καταγγελίες της περιλαμβάνουν ξυλοδαρμό, στραγγαλισμό και λεκτική κακοποίηση – κατηγορίες που ο Χόιμπι αρνείται.

«Οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Είναι απλές γυναίκες που θα περάσουν εβδομάδες βλέποντας τις πιο προσωπικές τους εμπειρίες να αναλύονται μπροστά σε εκατοντάδες δημοσιογράφους», σημειώνει ο δημοσιογράφος Τόργκεϊρ Κρόκφιορντ. «Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο επώδυνο είναι αυτό».

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από πνευμονική ίνωση και προετοιμάζεται για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα, δεν θα παραστεί στη δίκη. Σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης NRK είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τον γιο της, λέγοντας πως τη βαραίνει ιδιαίτερα η κριτική ότι ως γονείς «δεν πήραν το πρόβλημα στα σοβαρά».

Τα emails και η υπόθεση Επστάιν

Η υπόθεση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν ότι η μητέρα του κατηγορουμένου, η διάδοχος πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, διατηρούσε εκτενή επικοινωνία με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν την περίοδο 2011–2014.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ βρίσκονται στην τελευταία σειρά αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τα έγγραφα του Επστάιν.

Τα τελευταία αρχεία του Επστάιν περιλαμβάνουν περισσότερες από 1.000 αναφορές στη Μέτε-Μάριτ, συμπεριλαμβανομένων πολλών emails μεταξύ των δύο. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι ήταν σε επαφή από το 2011 έως το 2014.

Η Μέτε Μάρι εξέδωσε το Σάββατο μια δήλωση σχετικά με τα αρχεία: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι που ήρθα σε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλά ντροπιαστικό». Εξέφρασε δε, τη «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη της προς τα θύματα των κακοποιήσεων που διέπραξε ο Τζέφρι Επστάιν».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι συμφωνεί με τη Μέττε-Μαρίτ ότι έδειξε «κακή κρίση», αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Μέττε-Μαρίτ λέει στον Επστάιν ότι είναι «καλόκαρδος» και σε ένα από αυτά γράφει: «Πάντα με κάνεις να χαμογελάω. Επειδή με γαργαλάς στο μυαλό». Είπε επίσης ότι είναι «τόσο γλυκός».

Εκείνη και ο Επστάιν αντάλλαξαν επίσης emails σχετικά με την «αναζήτηση συζύγου» του στο Παρίσι. Εκείνη του είπε ότι το Παρίσι είναι «καλό για μοιχεία» και ότι «οι Σκανδιναβές είναι καλύτερες υποψήφιες για σύζυγο».

Τα μηνύματα αναφέρουν συχνά σχέδια για επίσκεψη, ενώ τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι έμεινε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το 2013, ενώ εκείνος δεν ήταν εκεί.

Το βασιλικό παλάτι της Νορβηγίας δήλωσε ότι σταμάτησε να επικοινωνεί με τον Επστάιν το 2014 επειδή ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μέσο πίεσης σε άλλους ανθρώπους».