Νορβηγία: Το Όσλο θα αγοράσει δύο επιπλέον υποβρύχια και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Η Νορβηγία επιταχύνει τον ρυθμό του επανεξοπλισμού της. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή (05.12.2025) την πρόθεσή του να αγοράσει δύο νέα υποβρύχια από την γερμανική Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), καθώς και μια σειρά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού οπλοστασίου.

Η νέα παραγγελία υποβρυχίων και πυραύλων από τη Νορβηγία έρχεται με κόστος πολύ υψηλότερο από τις προηγούμενες, λόγω της αυξημένης διεθνούς ζήτησης και του πληθωρισμού που έχει εκτινάξει τις τιμές πρώτων υλών και αμυντικού εξοπλισμού.

Η αγορά αυτή προστίθεται στα τέσσερα υποβρύχια που είχαν ήδη παραγγελθεί το 2021 έναντι 45 δισεκατομμυρίων κορωνών. Με τα δύο νέα υποβρύχια, το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια κορώνες, σύμφωνα με το Όσλο. Η TKMS — η οποία πρόσφατα αναδιαρθρώθηκε σε θυγατρική — επιβεβαίωσε τη συμφωνία, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο περίπου 1%.

Επιτήρηση του Βόρειου Ατλαντικού και αυξημένα στρατηγικά διακυβεύματα

Ως βασικό μέλος των μηχανισμών επιτήρησης του ΝΑΤΟ, η Νορβηγία παρακολουθεί μια τεράστια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού όπου δραστηριοποιούνται τα πυρηνικά υποβρύχια του ρωσικού Βόρειου Στόλου. Τα νέα νορβηγικά υποβρύχια θα έχουν μεταξύ άλλων την αποστολή να παρακολουθούν τις κινήσεις των ρωσικών υποβρυχίων που εδρεύουν στη χερσόνησο Κόλα, μια αρктиκή περιοχή που συνορεύει με τη Νορβηγία.

«Βλέπουμε αύξηση της δραστηριότητας των ρωσικών δυνάμεων στον Βόρειο Ατλαντικό και στη Θάλασσα Μπάρεντς», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ.

Το πρώτο από τα έξι υποβρύχια αναμένεται να παραδοθεί το 2029.

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς για την ενίσχυση της αποτροπής

Το Όσλο σχεδιάζει επίσης να προμηθευτεί πυραύλους με εμβέλεια 500 χιλιομέτρων, συνολικού κόστους 19 δισεκατομμυρίων κορωνών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ένταση των ρωσικών χτυπημάτων έπεισαν πολλές δυτικές χώρες ότι πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητες άμυνας και αποτροπής τους.

«Είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτουμε μια αμυντική ικανότητα που να αποτρέπει κάθε πιθανό εχθρό από το να μας πλήξει», τόνισε ο Σάντβικ.