Στη Νότια Αφρική ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε μία οικογένεια και σκότωσαν 10 μέλη της. Ένα αγόρι 13 ετών είναι το μικρότερο από τα θύματα.

Οι ένοπλοι μπήκαν στο αγρόκτημα της οικογένειας έξω από το Πιτερμάριτσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Έστησαν ενέδρα και σκότωσαν 10 ανθρώπους.

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει το κίνητρο της επίθεσης.

Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι για τις δολοφονίες επτά γυναικών και τριών ανδρών. Ένας τρίτος ύποπτος διέφυγε ενώ ο τέταρτος συνεργός τους σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικών.

Το νεότερο από τα θύματα ήταν ένα αγόρι 13 ετών.

Η Νότια Αφρική, μια χώρα με πληθυσμό 60 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 20.000 ανθρωποκτονίες. Σύμφωνα με την οργάνωση Gun Free South Africa, που αγωνίζεται κατά της οπλοκατοχής, κατά μέσο όρο δολοφονούνται καθημερινά 30 άνθρωποι.

«Είναι μια φρικτή σκηνή εγκλήματος. Τόσο πολλοί άνθρωποι χάθηκαν εδώ», είπε ο Μπέκι Τσέλε, ο υπουργός Αστυνομίας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση SABC από το Πιτερμάριτσμπουργκ, στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ. Ο Τσέλε είπε ότι η διοίκηση της αστυνομίας πρέπει να συζητήσει αν η επαρχία αυτή χρειάζεται περισσότερους αστυνομικούς πόρους.

