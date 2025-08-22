Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Νότια Αφρική: Το συγκινητικό βίντεο με χταπόδι που «ευχαριστεί» μια οικογένεια που το έσωσε

Σε παραλία του Κέιπ Τάουν, μια μητέρα με τις κόρες της έσωσαν ένα χταπόδι που είχε ξεβραστεί – Το ζώο φάνηκε να τις ευχαριστεί απλώνοντας το πλοκάμι του
Χταπόδι
Πηγή: DailyMail

Μια συγκινητική και απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε στην παραλία Kleinbaai Beach Blouberg, κοντά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής: μια μητέρα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 3 και 5 ετών, βρήκαν στην άμμο ένα χταπόδι που είχε ξεβραστεί και έμοιαζε ακίνητο.

Το χταπόδι «έμοιαζε νεκρό» στην παραλία της Νότιας Αφρικής, διηγήθηκε η μητέρα στο Newsflare. Τότε, η 5χρονη κόρη της είχε την ιδέα να ρίξει λίγο νερό πάνω του. Μετά από αρκετές προσπάθειες, το χταπόδι άρχισε να δείχνει σημάδια ζωής. Με τη βοήθεια της μητέρας, το ζώο τελικά επέστρεψε στη θάλασσα.

Αφού μπήκε ξανά στο νερό, το χταπόδι δεν έφυγε αμέσως. Αντίθετα, πλησίασε το χέρι της μητέρας και άπλωσε ένα πλοκάμι προς το δάχτυλό της, σαν να έλεγε «ευχαριστώ», προτού απομακρυνθεί αργά.

 

«Με άγγιξε πολύ ελαφρά και μετά απομακρύνθηκε», διηγήθηκε η μητέρα, συγκινημένη από αυτή την απρόσμενη επαφή.

Αν τα χάσατε

Το βίντεο της διάσωσης, που έχει κοινοποιηθεί ευρέως, προκαλεί τον θαυμασμό των χρηστών του διαδικτύου, πολλοί από τους οποίους το βλέπουν ως ένδειξη αναγνώρισης από αυτό το συναρπαστικό θαλάσσιο πλάσμα προς τους σωτήρες του.

Κόσμος
