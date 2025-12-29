Κόσμος

Νότια Κορέα: Η τέως πρώτη κυρία είχε αδυναμία στις Chanel και τα Dior αλλά και στην «υπόγεια» άσκηση εξουσίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Νότιας Κορέας πρώην πρόεδρος κι η σύζυγός του τίθενται υπό κράτηση, για διαφορετικές ποινικές υποθέσεις
Νότια Κορέα
Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορεάς / JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS

Βαριές είναι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στην τέως πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, την Κιμ Γκον Χι, για δωροδοκίες σε είδος –πιο συγκεκριμένα, είδη πολυτελείας: έργα τέχνης, κοσμήματα και τσάντες–, συνολικής αξίας άνω των 200.000 δολαρίων αλλά και ότι αναμείχθηκε σε κρατικές υποθέσεις.

Η πρώην πρώτη κυρία και σύζυγος του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ συνελήφθη τον Αύγουστο και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έρευνα έξι μηνών, ο εισαγγελέας Μιν Τζουνγκ-γκι σημείωσε ότι οι νοτιοκορεατικοί θεσμοί «κλονίστηκαν σοβαρά από τις καταχρήσεις εξουσίας» της κ. Κιμ. Η πρώην πρώτη κυρία (2022-2025) «αναμίχθηκε παράνομα στις υποθέσεις του κράτους στους διαδρόμους, μακριά από τη δημόσια θέα», σύμφωνα με άλλον εισαγγελέα.

Η εισαγγελία κατηγορεί την τέως πρώτη κυρία ότι έλαβε δωροδοκίες συνολικού ύψους 377,25 εκατ. γουόν (223.000 ευρώ) από επιχειρηματίες και πολιτικούς. Φέρεται ακόμη να έλαβε δυο τσάντες του οίκου Chanel και κολιέ του οίκου Graff από την επικεφαλής της Εκκλησίας της Ενοποίησης (σ.σ.: σέκτα Μουν) Χα Χακ-τζα. Καθώς και πολυτελή κοσμήματα, πίνακα του γνωστού νοτιοκορεάτη μινιμαλιστή εικαστικού Λι Ουφάν, τσάντα Dior και ρολόι χειρός-κόσμημα.

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν αρνήθηκε ότι ήταν ενήμερος για τις συναλλαγές αυτές όταν ανακρίθηκε, κάτι που οι εισαγγελείς δυσκολεύονται να δεχθούν.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο δύο δισεκατομμυρίων γουόν (1,4 εκατ. δολαρίων) στην πρώην πρώτη κυρία, κρίνοντας ότι συμπεριφέρθηκε ως εάν να ήταν «υπεράνω του νόμου» και ότι «συνεργάστηκε με θρησκευτική οργάνωση θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον διαχωρισμό της θρησκείας και του κράτους τον οποίο προβλέπει το Σύνταγμα» της χώρας της Ασίας.

Η Κιμ αρνείται όλες τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «βαθιά άδικες». Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο –που πάντως δεν διήρκεσε παρά μερικές ώρες– τον Δεκέμβριο του 2024, βυθίζοντας τη Νότια Κορέα σε σοβαρή πολιτική κρίση. Καθαιρέθηκε φέτος, αφού κρίθηκε ένοχος για ανταρσία, κατηγορία που αρνήθηκε.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που πρώην πρόεδρος κι η σύζυγός του τέθηκαν κι οι δύο υπό κράτηση, για διαφορετικές ποινικές υποθέσεις.

Δικαστήριο θα απαγγείλει την ετυμηγορία του για την υπόθεση της κ. Κιμ την 28η Ιανουαρίου.

