Νότια Κορέα: Ρομπότ έγινε καπετάνιος σε πλοίο του πολεμικού ναυτικού

Καθήκοντα «καπετάνιου» ανέλαβε ένα ανθρωποειδές ρομπότ στη Νότια Κορέα και μάλιστα σε πολεμικό σκάφος, όπου δέχτηκε και εκτέλεσε με άνεση εντολές. Εξάλλου, η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται στις χώρες που επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προηγμένων συστημάτων λογισμικού, με στόχο, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των ενόπλων δυνάμεών της.

Πρόκειται για το ανθρωποειδές ρομπότ «PIBOT», που πριν λίγα χρόνια μπήκε σε κόκπιτ με στόχο να μάθει να πετάει αεροπλάνα, με αποτέλεσμα να γίνει «viral» στη Νότια Κορέα και το οποίο αυτή τη φορά δοκίμασε την τύχη του στη γέφυρα ενός πολεμικού σκάφους σε προσομοίωση.

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Στα πλάνα που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το «PIBOT» – που έχει κατασκευαστεί από το Κορεατικό Ινστιτούτο Προηγμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας (KAIST) – φαίνεται να χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες για να διαβάζει όργανα και να παρακολουθεί το περιβάλλον του.

The humanoid that steers warships



South Korea’s navy just put KAIST’s PIBOT on a warship bridge (land-based simulation) and let it take the helm.



Officer: “Port five, hold 330.” Robot repeats the order, turns the wheel with its hands, then reports when the course is steady.… pic.twitter.com/NzfzpJYLwP — CyberRobo (@CyberRobooo) July 25, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενσωματώνει λογισμικό που του επιτρέπει να «μαθαίνει» τεχνικά εγχειρίδια και αεροπορικούς χάρτες, ενώ μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη του ολόκληρη τη συλλογή χαρτών πλοήγησης της εταιρείας Jeppesen. Το «PIBOT» σχεδιάστηκε αρχικά για να χειρίζεται αεροσκάφη, έχει ύψος λίγο μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και ζυγίζει 65 κιλά.

Σε ό,τι αφορά τη δοκιμή με το πολεμικό ναυτικό της Νότιας Κορέας, το ανθρωποειδές ρομπότ επανέλαβε αρχικά και έπειτα εκτέλεσε τις εντολές που του έδωσε ο αξιωματικός γέφυρας, ενώ έπειτα του ανέφερε και την ολοκλήρωση της κάθε ενέργειας.

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Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης το «PIBOT» δοκιμάστηκε σε στενά περάσματα, σε θαλασσοταραχή αλλά και σε ναυτικές αποστολές, με στόχο να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις και την αποτελεσματικότητα του ανθρωποειδούς ρομπότ σε σενάρια που τυχόν σφάλματα θα είχαν πολύ αρνητικές συνέπειες.

Η δοκιμή αυτή ήταν το πρώτο στάδιο ενός πειράματος τεσσάρων φάσεων που θα αποκορυφωθεί με το «PIBOT» να αναλαμβάνει την πλοήγηση ενός επιχειρησιακού πολεμικού πλοίου της Νότιας Κορέας στη θάλασσα.

Πηγή: onalert.gr