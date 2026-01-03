Κόσμος

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Μόνος πρόεδρος στη Βενεζουέλα είναι ο Νικολάς Μαδούρο, δεν θα γίνουμε αποικία

Η Ροντρίγκες απαίτησε "την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες
Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η αντιπρόεδρος της Κολομβίας Ντέλσι Ροντρίγκεζ / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώτη στη σειρά διαδοχής στην προεδρία, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη “να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα” και ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι “ο μόνος πρόεδρος”.

“Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη”, δήλωσε η Ροντρίγκες, η οποία ηγείται ενός Συμβουλίου Άμυνας μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. 

Μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση, η Ροντρίγκες απαίτησε “την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.

Ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο”, δήλωσε.

Η Ροντρίγκες έκανε τις δηλώσεις αυτές στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας μαζί με τον αδελφό της, επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας μεσούσης της ”απαγωγής” του Μαδούρο και δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία καμιάς χώρας.

