Ντόλι Πάρτον: Η αδερφή της αποκαλύπτει την τελευταία επιθυμία της βασίλισσας της κάντρι – «Μου ζήτησε να προσευχηθώ»

Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της Ντόλι Πάρτον, ο κόσμος συνεχίζει να θρηνεί την απώλειά της αλλά και να γιορτάζει τη ζωή της. Το ίδιο και η οικογένειά της, καθώς μία από τα αδέρφια της Αμερικανίδας τραγουδίστριας μίλησε για την μεγαλύτερη αδερφή της που «έφυγε» και σκόρπισε τη θλίψη σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η αδερφή της Ντόλι Πάρτον μοιράζεται το τελευταίο πράγμα που της ζήτησε η βασίλισσα της κάντρι μουσικής πριν πεθάνει στις 25 Αυγούστου 2026. Σε μια συνέντευξη στο CBS Mornings που προβλήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, η 77χρονη Στέλλα Πάρτον είπε στην δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ: «Το τελευταίο πράγμα που μου ζήτησε ήταν η προσευχή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κινγκ ανέφερε την προσευχή όταν αφηγήθηκε ότι η μικρότερη αδερφή της Στέλλα και της Ντόλι, Φρίντα Πάρτον, 69 ετών, προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία της μουσικού τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ζήτησε από το κοινό να προσευχηθεί γι’ αυτήν. Η Φρίντα αργότερα διευκρίνισε στο Facebook εκείνη την εποχή ότι δεν προσπαθούσε να τρομάξει κανέναν ή «να το κάνει να ακούγεται τόσο σοβαρό».

«Νομίζω ότι η Ντόλι έπεσε πάνω στη Φρίντα γι’ αυτό», είπε η Στέλλα. «Δεν ξέρω, γιατί δεν ρώτησα τη Φρίντα επειδή ήταν πολύ ευαίσθητο όλο αυτό. Δεν ήθελα λοιπόν να πληγώσω τα συναισθήματα της Φρίντα και δεν ήθελα να το αναφέρω στην Ντόλι, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη ότι η Ντόλι είπε, “Ηρέμησε”».

Συνέχισε: «Ήξερε ότι η Φρίντα ήταν απλώς αναστατωμένη και πληγωμένη, αλλά σκέφτηκε, “μην μου λες την κατάστασή μου, Φρίντα, μην αποκαλύπτεις την ιστορία μου”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Στέλλα μίλησε επίσης ανοιχτά για τη μάχη του Πάρτον με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής του “9 to 5” προσφέρθηκε να πάρει πειραματικά φάρμακα “γιατί αν δεν μπορούν να βοηθήσουν εμένα, ίσως βοηθήσουν κάποιον άλλον”.

Είπε επίσης ότι η Ντόλι ήταν «σίγουρα προετοιμασμένη» και είχε νιώσει ηρεμία με τον θάνατό της. «Ήξερε πού πήγαινε», είπε η Στέλλα. «Δεν πήγαινε πουθενά άσχημα. Θα ήταν με τη μαμά και τον μπαμπά.»

Όσο καιρό κι αν είχε περάσει χωρίς να έχουν δει ο ένας τον άλλον, η Στέλλα είπε ότι μπορούσε πάντα να καταλάβει πώς ήταν η Ντόλι απλώς κοιτάζοντάς την. «Μπροστά στην κάμερα, μπορούσα να καταλάβω αν ήταν πληγωμένη, θυμωμένη, χαρούμενη ή λυπημένη, ή αν ένιωθε άσχημα. Το έβλεπα πάνω της», πρόσθεσε.

Η Στέλλα επανέλαβε επίσης τα σχόλια της ανιψιάς της, Τζέιντα Σταρ , ότι η Ντόλι κράτησε μυστική τη διάγνωση του καρκίνου επειδή δεν ήθελε να στεναχωρήσει το κοινό και ότι δεν γνώριζαν όλοι οι συγγενείς της ότι ήταν άρρωστη. Πρόσθεσε ότι η Ντόλι θα χαιρόταν πολύ που ο κόσμος της έχει δείξει τόση αγάπη.

«Η Ντόλι δεν άντεχε τα αρνητικά πράγματα. Και δεν θα ήθελε οι θαυμαστές της να ανησυχούν γι’ αυτό», είπε.

Η Στέλλα, η Ντόλι και η Φρίντα ήταν τρία από τα 12 παιδιά που υποδέχτηκαν η μητέρα τους Άβι Λι και ο πατέρας τους Ρόμπερτ Λι Πάρτον. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1939 και ο θρύλος της μουσικής γεννήθηκε το 1946 στο Λόκουστ Ριτζ του Τενεσί.