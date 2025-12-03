Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Αρκετά καλή η συνάντηση των απεσταλμένων μου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν»

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους
Ο Ντόναλντ Τραμπ με κλειστά μάτια στο υπουργικό συμβούλιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ REUTERS/Brian Snyder

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή».

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν, προτού διευκρινίσει ότι αυτή ήταν η «εντύπωση» που αποκόμισαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος προφανώς στην ουκρανική πλευρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
90
89
77
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μήνυση κατά των ΗΠΑ κατέθεσε οικογένεια ψαρά που σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική – Κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περισσότερα από 20 πλοία στην περιοχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα
Η στιγμή που σκάφος στην Καραϊβική Θάλασσα δέχεται αμερικανικό πλήγμα
Στίβεν Ντάουνινγκ: Πέθανε από σήψη ο παραγωγός του ΜακΓκάιβερ στα 87 του
Ο Ντάουνινγκ ξεκίνησε ως αξιωματικός στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα τηλεοπτικού παραγωγού και σεναριογράφου, ενώ παράλληλα εργαζόταν στην αστυνομία
Στίβεν Ντάουνινγκ
Newsit logo
Newsit logo