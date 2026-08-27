Το Κρεμλίνο διαψεύδει σχέδιο επίθεσης στο ΝΑΤΟ

Με αφορμή αμερικανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τα απέρριψε σήμερα Πέμπτη (27.08.2026).

«Πολύ απ’ αυτό το υλικό ιστοριών τρόμου δημοσιεύεται τώρα. Φυσικά δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και καμιά σχέση με τις προθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το ΝΑΤΟ» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ερωτηθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

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Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR είχε δηλώσει ότι είχε «συνάντηση εργασίας» με τον Ράτκλιφ και ότι συζήτησαν αδιευκρίνιστα και ευαίσθητα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών πληροφοριών τους.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για να σταματήσει κάθε νέο και «παράνομο» σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη με την «επιθετικότητα» ευρωπαϊκών χωρών.

Με την ανακοίνωσή του αυτή, ο Πεσκόφ απάντησε σε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο μερικά κράτη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Πολωνία, ζητούν από τις Βρυξέλλες να προσπαθήσει εκ νέου να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον προσωπάρχη του Ζελένσκι.