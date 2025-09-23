Ντόναλντ Τραμπ για ΟΗΕ: Ήταν τιμή μου, χάλασαν το autocue και οι κυλιόμενες που έκαναν την ομιλία μου πιο ενδιαφέρουσα

Στην «τιμή» που έζησε μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εστίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα True Social.

Δε παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί και στις αναποδιές που του έτυχαν, όπως το χαλασμένο autocue και η κυλιόμενη σκάλα που βρισκόταν εκτός λειτουργίας – τεχνιτά προβλήματα που για τον Ντόναλντ Τραμπ «έκαναν την ομιλία πιο ενδιαφέρουσα»

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να μιλήσω ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ότι η ομιλία μου έτυχε πολύ καλής υποδοχής», έγραψε συμπληρώνοντας ότι εστίασε στα θέματα της μετανάστευσης και της ενέργειας.

«Μιλάω για αυτά τα θέματα εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καλύτερο από την άποψη της διατύπωσης αυτών των δύο σημαντικών δηλώσεων. Ελπίζω να το δουν όλοι!», επισήμανε.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε και για τα τεχνικά προβλήματα που «συνάντησε» στο διάβα του.

«Το autocue ήταν χαλασμένο και η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά καθώς ανεβαίναμε στο βήμα, αλλά και τα δύο αυτά γεγονότα πιθανώς έκαναν την ομιλία πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Είναι πάντα τιμή να μιλάς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα και αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη!», κατέληξε.