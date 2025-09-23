Κόσμος

Τσάκισαν τα νεύρα του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ από μια χαλασμένη κυλιόμενη και ένα τεχνικό πρόβλημα στην ομιλία του – «Όποιος το έκανε θα έχει μεγάλο πρόβλημα»

Απαξιωτικός προς τον ΟΗΕ ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανεβαίνουν μια κυλιόμενη που δεν λειτουργεί στα Ηνωμένα Έθνη
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανεβαίνουν μια κυλιόμενη που δεν λειτουργεί στα Ηνωμένα Έθνη / REUTERS/Kylie Cooper

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μια τεχνική δυσκολία την οποία αντιμετώπισε με χιούμορ αλλά τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αυτό που κέρδισα από την παρουσία μου εδώ είναι μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένας χαλασμένος τηλευποβολέας. 

«Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς τηλευποβολέα, γιατί ο τηλευποβολέας δεν λειτουργεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλευποβολέα θα έχει μεγάλο πρόβλημα».

Τελικά, άρχισε να διαβάζει την ομιλία του με τον παραδοσιακό τρόπο. Από χαρτί. 

 

Κόσμος
