Ντόναλντ Τραμπ: Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν «συνεχίζεται» – «Θα ήθελα να είχα εγώ το εμπλουτισμένο ουράνιο»

Μία προειδοποίηση για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από τις τελευταίες του δηλώσεις λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται» (to be continued) αναφερόμενος στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως μία απόδειξη της «επιστροφής της αμερικανικής ισχύος» από τη μέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος για δέυτερη φορά.

Μέσα από μία εκτενή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορές στον Σι Τζινπίνγκ, στην αμερικανική οικονομία και ον πόλεμο με το Ιράν.

Επιτέθηκε επίσης στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε πολύ κομψά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανόν ένα έθνος σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του “Υπναρά Τζο Μπάιντεν” και της κυβέρνησης Μπάιντεν και σε αυτό είχε 100% δίκιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Τραμπ έκανε αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική, στη φορολογία, στην εγκληματικότητα και στις πολιτικές διαφορετικότητας στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «αναγεννήθηκε» μέσα στους πρώτους 16 μήνες της δικής του διακυβέρνησης.

«Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν… συνεχίζεται»

Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η νέα επιθετική αναφορά του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε «στρατιωτική νίκη» και έκανε λόγο για «στρατιωτική συντριβή του Ιράν», προσθέτοντας τη φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις.

«Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, που περιλαμβάνουν ιστορικά υψηλά στο χρηματιστήριο και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k), στρατιωτική νίκη και ακμάζουσα σχέση στη Βενεζουέλα, τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν (συνεχίζεται!)», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο», ενώ σημείωσε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται ξανά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.

«Πριν από δύο χρόνια ήμασταν πράγματι ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό συμφωνώ πλήρως με τον πρόεδρο Σι. Αλλά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο δυναμικό έθνος στον κόσμο και ελπίζω ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες Τραμπ – Σι

Το Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, επισκιάζοντας ακόμη και τα ζητήματα εμπορίου και τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά ενέργειας, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε πως η Κίνα δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη και ότι το Πεκίνο επιθυμεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Θα προτιμούσα να είχα το ουράνιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».

«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (…) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο, όπου συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την επίσημη επίσκεψή του.

«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025.

«Το Ιράν θα είχε τώρα πυρηνική βόμβα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Σον Χάνιτι του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι τα αμερικανικά πλήγματα απέτρεψαν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης βασιζόταν κυρίως σε τρεις εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών επιθέσεων. «Όλα ξεκινούσαν από εκείνες τις τρεις εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε και τις χτυπήσαμε δυνατά», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να καταστρέψει αυτούς τους στόχους, «ίσως μόνο η Κίνα», όπως είπε. Ακόμα επανέλαβε τις πιέσεις προς την Τεχεράνη να συμφωνήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν πρόκειται να είμαι για πολύ ακόμη υπομονετικός», «πρέπει να κάνουν συμφωνία. Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα έκανε συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι τρελοί», πρόσθεσε.

Η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης σήμερα ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.