Ντόναλντ Τραμπ: Ισραήλ και Ιράν δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν

Αυστηρό μήνυμα στο Ισραήλ αλλά και στο Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την παραβίαση της εκεχειρίας στην οποία είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Σε δηλώσεις του πριν την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον για τη Χάγη της Ολλανδίας, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την παραβίαση της εκεχειρίας στην οποία είχαν συμφωνήσει νωρίτερα Ισραήλ και Ιράν. «Δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι «Times of Israel», λίγο μετά το ξέσπασμά του ο Τραμπ φέρεται να είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την παραβίαση της εκεχειρίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα «συμβολικό» χτύπημα κατά του Ιράν, πλήττοντας ραντάρ στην Τεχεράνη.

