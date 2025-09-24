Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Λύθηκε το μυστήριο με τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και τον τηλεϋποβολέα – Απολύσεις ζητά ο Λευκός Οίκος

Εικονολήπτης κατα λάθος σταμάτησε τις κυλιόμενες σκάλες - Ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του τηλεϋποβολέα στην ομιλία Τραμπ λέει ο ΟΗΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια στις κυλιόμενες σκάλες
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια στις κυλιόμενες σκάλες REUTERS/Kylie Cooper

Τέλος φαίνεται να παίρνει το μυστήριο με τις κυλιόμενες σκάλες στον ΟΗΕ που σταμάτησε την ώρα που ανέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Την αιτία για το πρόβλημα με την κυλιόμενες σκάλες ενώ ανέβαινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε πως για το περιστατικό ευθύνεται πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο, αφού ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε αστειευόμενος για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο τηλεϋποβολέας (autocue) δεν λειτουργούσε σωστά.

«Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

 

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε εκνευρισμένα. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έσπευσε να σχολιάσει η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ σχολίασε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του».

 

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε όμως ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τραμπ, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε πως «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».

