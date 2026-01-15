Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι εμποδίζει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Την Ουκρανία ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, κατηγόρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Μόσχα δεν επιδεικνύει πραγματική βούληση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται έτοιμος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται πιο απρόθυμος. «Πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία. Η Ουκρανία δείχνει λιγότερο πρόθυμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε λύση, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε μονολεκτικά: «Ο Ζελένσκι», εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για τη στάση του Ουκρανού ηγέτη.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί διαπραγματευτές ασκούν πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφών στο ανατολικό Ντονμπάς στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει γνώση για πιθανό ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Ουίτκοφ και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα.

Exclusive: Trump told Reuters that Ukraine — not Russia — is holding up a potential peace deal, a stance that sharply contrasts with European allies, who argue Moscow has little interest in ending the war https://t.co/pH7ZJ3yxCa pic.twitter.com/FpIWMDtPNW — Reuters (@Reuters) January 15, 2026

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντηθούν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οριστικοποιημένα σχέδια. «Θα το έκανα — αν είναι εκεί. Κι εγώ θα είμαι εκεί», δήλωσε.

Σε ερώτηση για τους λόγους που, κατά την εκτίμησή του, ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ περιορίστηκε να σχολιάσει: «Νομίζω απλώς ότι δυσκολεύεται να φτάσει εκεί». Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία, επικαλούμενος το σύνταγμα της χώρας του.