Ντόναλντ Τραμπ: Οι σκοτωμοί στο Ιράν σταμάτησαν και οι εκτελέσεις ακυρώθηκαν

«Οι σκοτωμοί στο Ιράν σταμάτησαν. Οι εκτελέσεις ακυρώθηκαν», ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

«Μόλις λάβαμε αυτήν την πληροφορία για το Ιράν και θα την επιβεβαιώσουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο και ενώ όλος ο κόσμος βλέπει με κομμένη την ανάσα στο σκηνικό που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή.

«Μας έχουν ενημερώσει και μάλιστα με μεγάλη έμφαση – αλλά θα μάθουμε τι σημαίνει αυτό – ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις. Μου το έχουν πει από αξιόπιστη πηγή».

Η πληροφορία «μόλις» του είχε φτάσει, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Πολλοί μιλούσαν τις τελευταίες δύο ημέρες ότι σήμερα θα ήταν η ημέρα της εκτέλεσης», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αν συμβεί, θα είμαστε όλοι πολύ αναστατωμένοι».

“The killing in Iran is stopping, and it has stopped. There is no plan for executions. I’ve been told that on good authority.” — President Trump pic.twitter.com/UMnOsZI2Dd — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 14, 2026

Στο μεταξύ ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί δημόσια στις 14 Ιανουαρίου, ωστόσο σύμφωνα με το SkyNews, δεν εκτελέστηκε, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Παράλληλα συνεχίζεται η κινητικότητα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς απομακρύνουν το μη απαραίτητο προσωπικό τους από μερικές βάσεις τους, μια κίνηση που είχε επαναληφθεί κατά τα πλήγματα στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Topping our most tracked flights list right now: six US Air Force KC-135s departing Al-Udeid Air Base in Qatar. https://t.co/ihPOMLNRtN



All tracked via MLAT, so coverage will be variable. pic.twitter.com/4dr3uSS3rO — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την μερική εκκένωση, έξι αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού έφυγαν το βράδυ της Τετάρτης από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με δεδομένα από το Flight Radar.

Στο μεταξύ το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, όπου η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που έκανε επίσης λόγο για πάνω από 10.000 συλλήψεις.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.