Ντόναλντ Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν είναι «σαν παρτίδα σκάκι» – «Είμαστε επαγγελματίες παίκτες», απαντά η Τεχεράνη

Σε νέο γύρο δηλώσεων με φόντο την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν προχώρησαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρομοιάζει τη διαχείριση της κρίσης με «παρτίδα σκάκι» και την ιρανική πλευρά να απαντά ότι οι Ιρανοί έχουν αποδείξει πως είναι «επαγγελματίες σκακιστές».

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζεται τόσο σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων όσο και στο παρασκήνιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Axios ότι η κατάσταση τελικά «θα τακτοποιηθεί». «Όλα στο τέλος τακτοποιούνται. Είναι σαν παρτίδα σκάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε μέσω του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγαΐ, ο οποίος κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων σημείωσε ότι, είτε στις επίσημες διαπραγματεύσεις είτε στις επαφές που διεξάγονται στους διαδρόμους, «οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες σκακιστές».

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα. «Δεν πρέπει να ελπίζετε ότι δεν θα λερωθείτε όταν παλεύετε με γουρούνια», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένες φορές αυτό «αποτελεί μέρος της μάχης που σας έχει επιβληθεί».

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον Μπαγαΐ, υπάρχουν μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω μεσολαβητών, ενώ οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν, όπως υποστήριξε, να παραβιάζουν το συμφωνημένο πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας συνέδεσε, τέλος, την ένταση με το ζήτημα της διεθνούς ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας ότι όσο συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση «δεν υπάρχουν εγγυήσεις» πως πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της.

«Κατά κανόνα, όταν παρέχετε θαλάσσιες υπηρεσίες, λαμβάνετε αναγκαστικά κάτι σε αντάλλαγμα», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Τεχεράνη αντιλαμβάνεται την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.