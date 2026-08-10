Άγρια δολοφονία φοιτήτριας στην Αριζόνα: Ήθελε να τον χωρίσει και την στραγγάλισε

Σοκαρισμένοι είναι η κοινότητα της Αριζόνας μετά την άγρια δολοφονία της Τζουλίσα Ρούμπι Σαλαζάρ από τον Βαρούν Μπατσιγκάρι επειδή ήθελε να τον χωρίσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της δολοφονίας φέρεται να στραγγάλισε την 19χρονη μέσα στο διαμέρισμά της, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στο Τούσον, την περασμένη Πέμπτη (06.08.2026). Η κοπέλα βρέθηκε νεκρή από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν από την οικογένειά της καθώς εκείνη δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

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Η 20χρονη φοιτήτρια Τζουλίσα Ρούμπι Σαλαζάρ μετά από περιστατικά άσκησης βίας σε βάρος της από τον επίσης φοιτητή Βαρούν Μπατσιγκάρι, ήθελε να τον χωρίσει ωστόσο ο δράστης πρόλαβε και την δολοφόνησε.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον Μπατσιγκάρι, ως βασικό ύποπτο, αφού εκείνος φέρεται να έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τις πιστωτικές κάρτες της και να έστειλε μια σειρά από μηνύματα στη μητέρα της, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην οικογένειά της.

Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, μετά τη δολοφονία ο 20χρονος πήγε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τούσον, όπου επιβιβάστηκε σε πτήση για το Χιούστον και από εκεί στη Γερμανία με στόχο, όπως πιστεύεται, να φτάσει την Ινδία.

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Αφού, λοιπόν, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ο 20χρονος συνελήφθη στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τούσον.

Η Σαλαζάρ σχεδίαζε να χωρίσει με τον Μπατσιγκάρι, αφού εκείνος φέρεται να της είχε επιτεθεί σεξουαλικά στο παρελθόν. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατές κραυγές να από το δωμάτιό της 19χρονης, οι οποίες διήρκεσαν αρκετά λεπτά στις 5 Αυγούστου, λίγες ημέρες η κοπέλα να βρεθεί νεκρή. Τότε οι συμφοιτητές της 19χρονης της έστειλαν μήνυμα ρωτώντας την αν ήταν καλά, με εκείνη να απαντά ότι ήταν καλά και πως επρόκειτο απλώς για έναν καβγά.

Σε βάρος του Μπατσιγκάρι εκκρεμούσε εις βάρος του ποινική υπόθεση για επίθεση ενώ σε άλλη περίπτωση μια γυναίκα υποστήριξε ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια του Halloween.