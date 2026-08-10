Ουκρανία: 12 νεκροί στη Ρωσία μετά τη μαζική αντεπίθεση με 456 drones – 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ

Νύχτα τρόμου στη Ρωσία μετά την αντεπίθεση της Ουκρανίας στο Χάρκιβ το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026) με 456 ουκρανικά drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πως υπάρχουν δώδεκα νεκροί από τις επιθέσεις.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) ότι κατέρριψε όλα τα ουκρανικά drones. «Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στο στόχαστρο γύρω στις 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση είχε ως στόχο την βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Αυτή η «μαζική» επίθεση είχε ως στόχο «βιομηχανικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές» στην πόλη που φιλοξενεί διυλιστήρια πετρελαίου και ένα σημαντικό πετροχημικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τις αρχές.

russia’s fuel infrastructure remains a target 🎯



Ukrainian Defense Forces struck the Nizhnekamsk Oil Refinery in Tatarstan with FP-1 drones.



The TANECO complex is one of Tatarstan’s key oil refining facilities, with a capacity of around 16 million tonnes of crude oil per year. pic.twitter.com/a75GJT5kpW — Fire Point (@FirePointUA) August 10, 2026

Drones struck an oil refinery in Nizhnekamsk in the Republic of Tatarstan, local channels report.



Moscow Mayor Sergei Sobyanin stated that Russian air defense destroyed 13 drones heading toward Moscow. There are also reports online of explosions in Kazanhttps://t.co/ovB9oAtu3Y pic.twitter.com/UyueJxrSLM — Rosa Massagué (@MassagueRiu) August 10, 2026

🪖 Беспілотнікі атакавалі НПЗ у Татарстане. 12 чалавек загінулі



У выніку на прадпрыемстве ў Ніжнякамску ўзнік пажар. Паводле ўкраінскіх медыя гарыць адзін з найбуйнейшых вытворцаў сінтэтычнага каўчуку ў свеце.



🔗 Больш падрабязна – чытайце тутhttps://t.co/StrjI5pWfG



📌… pic.twitter.com/Nkd2daJGMV — Belsat TV (@Belsat_TV) August 10, 2026

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή του Μπερλγκορόντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Χερσώνα σε επίθεση drone κατά ταξί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χάρκιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή χωριού στην περιοχή Τσουγκούιφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του γενικού εισαγγελέα που ανήρτησε φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες.