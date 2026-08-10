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Ουκρανία: 12 νεκροί στη Ρωσία μετά τη μαζική αντεπίθεση με 456 drones – 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ

39 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές
Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν
Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν / X
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Νύχτα τρόμου στη Ρωσία μετά την αντεπίθεση της Ουκρανίας στο Χάρκιβ το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026) με 456 ουκρανικά drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πως υπάρχουν δώδεκα νεκροί από τις επιθέσεις.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) ότι κατέρριψε όλα τα ουκρανικά drones. «Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στο στόχαστρο γύρω στις 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία.

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση είχε ως στόχο την βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Αυτή η «μαζική» επίθεση είχε ως στόχο «βιομηχανικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές» στην πόλη που φιλοξενεί διυλιστήρια πετρελαίου και ένα σημαντικό πετροχημικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τις αρχές.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή του Μπερλγκορόντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Χερσώνα σε επίθεση drone κατά ταξί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πέντε νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χάρκιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή χωριού στην περιοχή Τσουγκούιφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του γενικού εισαγγελέα που ανήρτησε φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες.

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