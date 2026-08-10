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Ισημερινός: Βρέθηκαν 8 διαμελισμένα πτώματα σε παράνομο μεταλλείο

Τα πτώματα ήταν θαμμένα σε βάθος περίπου δύο μέτρων, είχαν δεμένα τα χέρια και παρουσίαζαν τραύματα όπως διαμελισμούς και αποκεφαλισμούς που είχαν γίνει με ματσέτες
Forensic workers remove bodies found in sacks alongside a road near Babahoyo, Ecuador, Wednesday, June 3, 2026. Authorities link the case to violent rivalries between criminal gangs Los Lobos and Los Choneros. (AP Photo/Cesar Munoz)
Αστυνομικοί απομακρύνουν τα πτώματα που βρέθηκαν σε σάκους κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο Μπαμπαχόγιο, στον Ισημερινό / (AP Photo/Cesar Munoz)
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Φρίκη στον Ισημερινό όταν οι αρχές εντόπισαν οκτώ διαμελισμένα πτώματα εντοπίστηκαν χθες Κυριακή θαμμένα κρυφά μέσα σε παράνομο μεταλλείο στην επαρχία Ασουάι του Ισημερινού (νότια), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα πτώματα ήταν «θαμμένα σε βάθος περίπου δύο μέτρων», είχαν δεμένα τα χέρια και παρουσίαζαν «τραύματα όπως διαμελισμοί και αποκεφαλισμοί» που είχαν γίνει με ματσέτες, εξήγησε στον Τύπο ο Πάμπλο Ίγκα, ανώτερος αξιωματικός της δικαστικής αστυνομίας.

Τα θύματα βρέθηκαν στην τοποθεσία Πουκαρά. Στην περιοχή αυτή, όπου θεωρείται κυρίαρχη η συμμορία Λος Λόμπος («οι λύκοι»), η χρυσοθηρική δραστηριότητα και η εξόρυξη χαλκού που γίνονται παράνομα έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικές αναλύσεις, τα πτώματα θάφτηκαν στο μεταλλείο πριν από περίπου δύο ημέρες. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε αυτό το στάδιο.

Παρά την πολιτική πάταξης των συμμοριών, τον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες ο πρόεδρος της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα, η βία δεν σταματά στον Ισημερινό, όπου συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η αστυνομία είχε αναπτυχτεί στη δυσπρόσιτη περιοχή όταν έλαβε πληροφορίες για πυρά. Κάτοικοι δήλωσαν στις αρχές τις εξαφανίσεις δικών τους ανθρώπων.

Η Ασουάι συγκαταλέγεται στις δέκα επαρχίες του Ισημερινού όπου έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Ιούνιο, εξαιτίας της έξαρσης της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Ο Ισημερινός, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια στην πιο επικίνδυνη χώρα ολόκληρης της περιοχής. Το 2025, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών έφτασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους, ήταν ο πιο βαρύς σε όλη τη νότια Αμερική, κατά στοιχεία του InSight Crime.

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