Η έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου δοκιμάζει το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο

Η έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό αστρονομικό γεγονός.

Για τους διαχειριστές των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι και μια δοκιμασία για ένα σύστημα που εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τον ήλιο.

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Όταν η Σελήνη περάσει μπροστά από τον Ήλιο, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης θα υποχωρήσει μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), υπό συνθήκες καθαρού ουρανού η απώλεια παραγωγής από φωτοβολταϊκά μπορεί να φτάσει συνολικά έως και τα 9,7 GW στην Ευρώπη.

Το φαινόμενο αναμένεται να δημιουργήσει μια γρήγορη, αλλά προβλέψιμη μεταβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 19:15 και 21:30 CEST.

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Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ώρες κατά τις οποίες η ηλιακή παραγωγή ήδη μειώνεται καθώς πλησιάζει η δύση του ηλίου.

Από την αστρονομία στην ηλεκτρική ενέργεια

Το πρόβλημα δεν είναι η έκλειψη καθαυτή. Είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να μεταβληθεί η παραγωγή ενός τεράστιου αριθμού φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Τα τελευταία χρόνια η ηλιακή ενέργεια έχει εξελιχθεί σε βασικό τμήμα του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος. Το 2025 αντιστοιχούσε περίπου στο 13% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε., γεγονός που σημαίνει ότι ένα φυσικό φαινόμενο που περιορίζει προσωρινά την ηλιοφάνεια μπορεί πλέον να έχει άμεση επίδραση στη λειτουργία του συστήματος.

Για ένα ηλεκτρικό δίκτυο, η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να διατηρείται συνεχώς. Εάν η παραγωγή από μια μεγάλη κατηγορία μονάδων υποχωρήσει γρήγορα, οι διαχειριστές πρέπει να καλύψουν το κενό με άλλες διαθέσιμες πηγές και ταυτόχρονα να διατηρήσουν σταθερή τη λειτουργία του δικτύου.

Η έκλειψη του 2026, επομένως, λειτουργεί ως ένα πραγματικό τεστ της ικανότητας του ευρωπαϊκού συστήματος να διαχειρίζεται μεγάλες και γρήγορες μεταβολές σε μια εποχή όπου οι ανανεώσιμες πηγές καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής.

Ισπανία και Γερμανία στο επίκεντρο

Δεν θα επηρεαστούν όλες οι χώρες στον ίδιο βαθμό. Η Ισπανία και η Γερμανία αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις ως προς τη μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής, σύμφωνα με την ENTSO-E.

Για τους διαχειριστές των συστημάτων αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία δεν περιορίζεται στην πρόβλεψη της έκλειψης. Πρέπει να γνωρίζουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια πόση ηλιακή παραγωγή θα χαθεί, πότε θα χαθεί και πόσο γρήγορα θα επανέλθει.

Γι’ αυτό και οι διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (TSOs) έχουν ενημερώσει εκ των προτέρων τα κέντρα ελέγχου τους, ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν λάβει πληροφορίες για την αναμενόμενη μεταβολή της παραγωγής.

Παράλληλα, οι τοπικοί διαχειριστές λαμβάνουν επικαιροποιημένες προβλέψεις για την παραγωγή των φωτοβολταϊκών από μετεωρολογικούς φορείς. Η πρόγνωση του καιρού αποκτά έτσι άμεση επιχειρησιακή σημασία: η ίδια έκλειψη μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση στο δίκτυο ανάλογα με το εάν ο ουρανός είναι καθαρός ή νεφοσκεπής.

Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί

Οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές έχουν προχωρήσει σε σειρά προληπτικών μέτρων.

Τα κέντρα ελέγχου έχουν ενημερωθεί ώστε να υπάρχει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Παράλληλα, αποφεύγονται προγραμματισμένες εργασίες που θα απαιτούσαν προσωρινή θέση τμημάτων του δικτύου εκτός λειτουργίας κατά την κρίσιμη περίοδο.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερες διαθέσιμες εναλλακτικές για τη διαχείριση μιας απρόβλεπτης μεταβολής στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ENTSO-E έχει επίσης ενεργοποιήσει ειδική ομάδα εργασίας για τον συντονισμό των προετοιμασιών, την παρακολούθηση της κατάστασης και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαχειριστών πριν και μετά την έκλειψη.

Δεν πρόκειται, συνεπώς, για ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης αλλά για μια διαδικασία που βασίζεται στον συντονισμό των διασυνδεδεμένων ευρωπαϊκών συστημάτων.

Το μάθημα του 2015

Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει ξανά μια αντίστοιχη πρόκληση. Η μεγάλη έκλειψη της 20ής Μαρτίου 2015 είχε ήδη χαρακτηριστεί από την ENTSO-E ως ένα πρωτοφανές «stress test» για το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα, καθώς τότε υπήρχαν περίπου 90 GW εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος στην Ευρώπη.

Η εμπειρία εκείνη οδήγησε σε ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των διαχειριστών, αύξηση των διαθέσιμων εφεδρειών σε ορισμένα συστήματα και ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η ENTSO-E υπογραμμίζει ότι η προετοιμασία και η συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών επέτρεψαν τότε στο σύστημα να αντιμετωπίσει την απότομη μεταβολή χωρίς διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Έντεκα χρόνια αργότερα, το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Η εγκατεστημένη ηλιακή ισχύς είναι πολύ μεγαλύτερη και η εξάρτηση του ευρωπαϊκού συστήματος από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η έκλειψη του 2026 αποτελεί επομένως περισσότερο μια δοκιμή της νέας πραγματικότητας παρά μια απρόβλεπτη απειλή.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας της έκλειψης. Στη χώρα θα είναι ορατή μόνο ως μερική έκλειψη, και μάλιστα πολύ κοντά στη δύση του Ηλίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αστρονομικά δεδομένα, στην Ελλάδα το φαινόμενο αρχίζει περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας και ολοκληρώνεται στις 20:40.

Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, η μερική έκλειψη αρχίζει στις 20:33, φτάνει στο μέγιστό της περίπου στις 20:37 και ολοκληρώνεται στις 20:40, με τον Ήλιο ήδη πολύ χαμηλά στον ορίζοντα.

Αυτό έχει σημασία και για την ενεργειακή διάσταση του φαινομένου: η χρονική στιγμή της έκλειψης στην Ελλάδα συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η φωτοβολταϊκή παραγωγή έτσι κι αλλιώς υποχωρεί λόγω της επικείμενης δύσης. Δεν προκύπτει, από τα στοιχεία της ENTSO-E, κάποια ειδική προειδοποίηση για την Ελλάδα ή ένδειξη ότι αναμένονται προβλήματα ηλεκτροδότησης στη χώρα.

Η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική από εκείνη χωρών όπως η Ισπανία και η Γερμανία, που αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Μια εικόνα της ενεργειακής μετάβασης

Πέρα από το ίδιο το φαινόμενο, η έκλειψη αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.

Όσο αυξάνεται η συμμετοχή της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, τόσο περισσότερο το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεταβολές που δεν ελέγχονται από τους διαχειριστές. Ο καιρός, η νεφοκάλυψη, η ηλιοφάνεια και, σε σπάνιες περιπτώσεις, μια έκλειψη μπορούν να μεταβάλουν την παραγωγή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η λύση δεν είναι να περιοριστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, αλλά να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αρκετά ευέλικτο ώστε να τις ενσωματώνει με ασφάλεια. Αυτό απαιτεί ακριβέστερες προβλέψεις, περισσότερες εφεδρείες, καλύτερη διαχείριση των διασυνδέσεων και στενότερο συντονισμό μεταξύ των διαχειριστών.

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου θα διαρκέσει λίγα λεπτά σε κάθε περιοχή. Για τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα, όμως, αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η μετάβαση σε ένα σύστημα με περισσότερη ηλιακή ενέργεια δεν είναι μόνο ζήτημα εγκατάστασης νέων φωτοβολταϊκών. Είναι, εξίσου, ζήτημα του κατά πόσο το δίκτυο μπορεί να διαχειριστεί τη στιγμή που ο Ήλιος (έστω και προσωρινά) παύει να είναι διαθέσιμος.