ΗΠΑ – Ιράν: Τα παιχνίδια τακτικής Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και η «επιστροφή» στο προσκήνιο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τα Στενά του Ορμούζ είναι, κατά τα φαινόμενα, η προτεραιότητα που θέτει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν. Είδηση βέβαια θα είναι και η επαναφορά στην «πρώτη γραμμή» του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως προαναγγέλλει τις τελευταίες ώρες η Τεχεράνη.
Μία σπάνια συνάντηση μεταξύ του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και του Προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν έγινε γνωστό την Κυριακή (09.08.2026) ότι πραγματοποιήθηκε, σε μία ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ – με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ – δήλωνε ότι παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη.
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«Κρατάμε χαμηλούς τόνους» με το Ιράν, είπε ο Τραμπ και τονίζει τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει η Τεχεράνη.
Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, κυρώσεων και αποκλεισμού, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή στο Axios πως «μόνο εν μέρει διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλά παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα».
Σχεδόν ταυτόχρονα στην Τεχεράνη γινόταν γνωστό ότι ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν είχε μία σπάνια συνάντηση με τον Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Μάρτιο.
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«Ο Δρ Μασούντ Πεζεσκιάν συνάντησε τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και είχε συνομιλία μαζί του στην αρχή της τρίτης χρονιάς της προεδρίας» του, στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του ανώτατου ηγέτη.
Τι είπαν Χαμενεΐ – Πεζεσκιάν
«Εξέτασαν λεπτομερώς τα προβλήματα και τις προκλήσεις της χώρας», κυρίως «την τρέχουσα στρατιωτική κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές», όπως και «τις οικονομικές σχέσεις με τους ξένους εταίρους», διευκρίνισε η πηγή αυτή, εν μέσω των εχθροπραξιών με την Ουάσινγκτον.
Ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στις κύριες πολιτικές κατευθύνσεις του κράτους, ήταν «πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή».
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Στις αρχές Μαΐου, ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι συναντήθηκε μαζί του, σε ημερομηνία που δεν ανέφερε, αλλά το γραφείο του ανώτατου ηγέτη δεν είχε προβεί σε κανένα σχόλιο.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάνει δηλώσεις μόνο μέσω ανακοινώσεων που αποδίδονται σε αυτόν.
Σύμφωνα με έναν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης, τον οποίο επικαλέστηκε την Κυριακή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη που απεικονίζεται μεταξύ των πολιτών και κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων «θα δημοσιευτούν στο μέλλον», χωρίς να διευκρινίζεται η ημερομηνία.
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Αυτές θα είναι οι πρώτες φωτογραφίες του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά τον διορισμό του.
Η απουσία του, παρά τις συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδότησε εικασίες για τις σχέσεις του με άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους.
Η απουσία του, επίσης, από την κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο προκάλεσε επίσης ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του, ακόμη και για πιθανή δολοφονία του.
Wall Street Journal: «Πάρτε τα πυρηνικά, ανοίξτε τα Στενά»
Ο Τραμπ υποχωρεί για να γλιτώσει το οικονομικό «έμφραγμα» στο Ορμούζ, αναφέρει δημοσίευμα της «Wall Street Journal».
Εδώ και εβδομάδες, ο Αμερικανός Πρόεδρος προετοίμαζε το έδαφος ώστε να κηρύξει τη νίκη στον πόλεμο με το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη άνοιγε πλήρως και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα, μάλιστα, με Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε εκφράσει ακόμη και την πρόθεσή του να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν σε αποτέλεσμα.
Όπως αναφέρει η «Wall Street Journal», οι διαπραγματεύσεις δυσκόλεψαν όταν το Ιράν ζήτησε το Σάββατο 8 Αυγούστου το υψηλότερο αντίτιμο που έχει απαιτήσει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων και άρση του ναυτικού αποκλεισμού.
Ιράν: Αλλαγή του επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, διορίστηκε γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ανακοίνωσε την Κυριακή η προεδρία.
Ο Ρεζαΐ αντικαθιστά τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, μόλις 24 ώρες αφότου ο δεύτερος έθετε 6 σκληρούς όρους στις ΗΠΑ για να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ.
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Διορίστηκε από τον Πρόεδρο Πεζεσκιάν, διευκρίνισε με ανάρτηση στο (πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος της προεδρίας, Μεχντί Ταμπαταμπαΐ.
Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei has appointed veteran military commander Mohsen Rezaei as his representative to the Supreme National Security Council (SNSC), the country’s top national security decision-making body— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 9, 2026
Rezaei, a longtime member of Iran’s political and… pic.twitter.com/A8tiTYUg1V
Ο Ρεζαΐ, 71 ετών, ηγήθηκε από το 1981 έως το 1997 του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.
Στη συνέχεια, κατείχε σημαντικές θέσεις εντός του πολιτικού συστήματος πριν διοριστεί τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
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Τον Ιούλιο, είχε δηλώσει για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη και αποτελούν εδώ και μήνες επίκεντρο των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι πιο σημαντικά από τις «ατομικές βόμβες», αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ αναλαμβάνει πολιτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή από το γραφείο του αγιατολάχ Χαμενεΐ.