Ντάνιελ Κίναχαν: Ο «βασιλιάς του οργανωμένου εγκλήματος» σιδηροδέσμιος από το Ντουμπάι στην Ιρλανδία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν την Κυριακή (09.08.2026) στην Ιρλανδία τον φερόμενο ως αρχηγό εγκληματικής συμμορίας, Ντάνιελ Κίναχαν. Οι αμερικανικές αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρέδωσαν στις αρχές της Ιρλανδίας τον αποκαλούμενο ως «βασιλιά του οργανωμένου εγκλήματος», Ντάνιελ Κίναχαν, όπως μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ (WAM), επικαλούμενο κοινή ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Κίναχαν θεωρείται ένα από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα σε υποθέσεις που αφορούν το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν των δύο χωρών.

Η απόφαση έκδοσης ελήφθη έπειτα από δικαστική ετυμηγορία στο Ντουμπάι και βασίστηκε σε συμφωνία έκδοσης μεταξύ των ΗΑΕ και της Ιρλανδίας.

Ο Κίναχαν, ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι τον Απρίλιο, είχε κατονομαστεί το 2022 από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένας από τους τρεις ηγέτες της εγκληματικής οργάνωσης Kinahan.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αεροσκάφος της ιρλανδικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 8 Αυγούστου και έφτασε στο Δουβλίνο το απόγευμα της Κυριακής.

Daniel Kinahan has landed at Casement Aerodrome after being extradited from Dubai.



The Government jet carrying the 49-year-old arrived in Dublin as part of a major security operation.



Authorities are expected to transport Kinahan to the Special Criminal Court.#VMNews pic.twitter.com/eFCYlYCk4K — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 9, 2026

Ο δικηγόρος του Κίναχαν δήλωσε στο BBC το 2021, ότι ο πελάτης του δεν έχει ποινικό μητρώο ή καταδίκες και ότι οι ισχυρισμοί πως αποτελεί αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης ήταν ψευδείς.

Some Man Daniel Kinahan Is. pic.twitter.com/v8i0Vf1EGe — Gerry (@GerryKeogh_) August 9, 2026

«Ο Κίναχαν κατηγορείται για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ανθρωποκτονία και για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, βάσει επίσημου αιτήματος που υποβλήθηκε από τις ιρλανδικές αρχές», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Daniel kinahan has arrived at the ccj pic.twitter.com/LhLWhRaY9Z — Paul nolan media (@Pnolanmedia) August 9, 2026

Ο Κίναχαν, ο οποίος ζούσε στο Ντουμπάι εδώ και 10 χρόνια, θα συλληφθεί κατά την άφιξή του στην Ιρλανδία, έπειτα από πολυετείς έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Οργανωμένου Εγκλήματος της ιρλανδικής αστυνομίας (Garda), όπως μετέδωσε η εφημερίδα «Irish Times».

Daniel Kinahan has arrived at the Criminal Courts of Justice in Dublin after being extradited from the UAE.



Gardaí have confirmed a man in his late 40s has been arrested and charged in relation to serious organised crime offences.



Kinahan will appear before the Special Criminal… pic.twitter.com/fu7Sm79nDB — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 9, 2026

Ο Κίναχαν αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορία για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης όταν εμφανιστεί ενώπιον του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου στο Δουβλίνο τις επόμενες ώρες, προσθέτει το δημοσίευμα.