Ντόναλντ Τραμπ: «Ουδέν σχόλιο» η απάντηση για το αν θα επιτεθεί στη Γροιλανδία

Η Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και «όχι στη Γροιλανδία»
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δηλώσει εάν θα προσφύγει στη βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Ουδέν σχόλιον» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιήσει βία απέναντι στη Γροιλανδία.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι «κατά 100%» θα υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες αν δεν υπάρξει μια συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Αναφερόμενος στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που δεν του απονεμήθηκε επέμεινε ότι «η Νορβηγία (σ.σ. η κυβέρνηση) το ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ τόνισε πως οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να προβούν σε αντίποινα ενάντια σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν οι ΗΠΑ στη διαμάχη τους για τη Γροιλανδία.

«Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου συνετό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για αντίποινα στο εμπόριο, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Αμερικανός υπουργός επίσης προέτρεψε την Ευρώπη να μην έχει αμφιβολίες για τις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Ταξίδευα, οπότε δεν είχα έρθει σε επαφή (με Ευρωπαίους αξιωματούχους), αλλά μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και προφανώς υπάρχουν πολλά νεότερα, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τον πιστεύουν τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

