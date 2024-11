Ντόναλντ Τραμπ: «Ποιος είναι πιο Έλληνας, εγώ ή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;»

Ο Ντόλαντ Τραμπ βρέθηκε στο Μιλγουόκι λίγες ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές και αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χωρίς να αποφύγει και ένα νέο ρατσιστικό σχόλιο.

Με το Γουισκόνσιν να είναι μία από τις πλέον κρίσιμες Πολιτείες για τις αμερικανικές εκλογές, ο Ντόλαντ Τραμπ έκανε νέο ράλι στο Μιλγουόκι και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παίκτη του NBA, αλλά με έναν απόλυτα δικό του τρόπο, που περιελάμβανε και ρατσιστική χροιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε τα εξής: “Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης. Και πείτε μου, ποιος έχει περισσότερη Ελλάδα μέσα του, ο Έλληνας ή εγώ; Νομίζω ότι έχουμε περίπου το ίδιο. Είναι σπουδαίος παίκτης. Ίσως μάλιστα, ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ. Ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης. Υποτίθεται ότι είναι και πολύ καλός τύπος”.

