Ντόναλντ Τραμπ: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο άνδρα που προσπάθησε να μπει στην έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να μπει παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας της έπαυλης του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος και εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη του ακινήτου Mar-a-Lago να κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Οι αρχές τον πυροβόλησαν μετά την είσοδό του στην ασφαλισμένη περίμετρο του Mar-a-Lago, σύμφωνα με την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία. Η ταυτότητα του υπόπτου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί «εν αναμονή ειδοποίησης των πλησιέστερων συγγενών», ανέφερε η δήλωση.

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και ένας βοηθός της PBSO αντιμετώπισαν το άτομο και οι αρχές έριξαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής», ανέφερε η δήλωση της Μυστικής Υπηρεσίας. «Κανένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ή της PBSO δεν τραυματίστηκε».

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (22.02.2026).

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εκπρόσωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, του FBI και του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς θα μιλήσουν για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιδιοκτησία του Παλμ Μπιτς.

Δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της επίθεσης ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν.

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς θα τεθούν σε διοικητική άδεια «εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας», η οποία αποτελεί συνήθη αστυνομική δραστηριότητα της υπηρεσίας, ανέφερε η δήλωση.