NYT για μυστική επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα: «Συμφωνία τώρα με την Ουκρανία πριν επιδεινωθεί η κατάσταση» – Το μήνυμα της CIA στον Πούτιν

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει το ταξίδι του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα με τα σενάρια με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει την επίσκεψη «συνηθισμένη» (Semi-routine).

Ο επικεφαλής της CIA παρέμεινε στη Μόσχα περίπου τέσσερις ώρες, ενώ ούτε η CIA ούτε το Κρεμλίνο έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για το περιεχόμενο των επαφών του, με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν ακόμη και για τετ α τετ με τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίες όμως, διαψεύστηκαν.

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Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ έφτασε απροειδοποίητα στη ρωσική πρωτεύουσα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος και συναντήθηκε με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ανάμεσά τους ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της SVR και ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και χρόνια στον στενό κύκλο ασφαλείας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ράτκλιφ δεν συνάντησε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο, όμως, επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν ενημερώθηκε αμέσως για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η CIA δεν έχει δώσει δημόσια εξήγηση για το ταξίδι. Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε κάποιο ειδικό μήνυμα για το ΝΑΤΟ ή το Ιράν. Από την άλλη πλευρά, αμερικανικές πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal και το CBS, ο Ράτκλιφ μετέφερε στη Μόσχα προειδοποίηση να μην επιχειρήσει επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται ιδιαίτερα η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Εάν αυτή η πληροφορία είναι ακριβής, τότε το ταξίδι δεν ήταν απλώς ένας ακόμη δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ δύο υπηρεσιών πληροφοριών. Ήταν μήνυμα αποτροπής.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε χθες Πέμπτη (27.08.2026) στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα σχόλια αυτά έγιναν αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «ιστορίες τρόμου» τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την Τετάρτη (26.08.2026) πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.

Με σημερινό τους δημοσίευμα οι New York Times, αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της CIA Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Μόσχα προκειμένου να μεταφέρει κατ’ ιδίαν στη ρωσική πλευρά τη δυσοίωνη εκτίμησή του για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ράτκλιφ μετέφερε το μήνυμα στον Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει απειλές για πιθανές συνέπειες σε βάρος της Ρωσίας, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αγνοήσει την εκτίμηση του διευθυντή της CIA και επιλέξει να συνεχίσει τον πόλεμο.

Οι αναλυτές της CIA αμφισβητούν εδώ και καιρό κατά πόσο οι σύμβουλοι του Πούτιν τού παρουσιάζουν μια ειλικρινή εικόνα για την πορεία και το κόστος του πολέμου.

Η CIA διατηρεί εδώ και χρόνια ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με την FSB όσο και με τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR). Οι επαφές αυτές γίνονται παράλληλα με τις ξεχωριστές συνομιλίες της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα, τις οποίες από αμερικανικής πλευράς έχουν αναλάβει κυρίως ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Πούτιν, έχοντας υπηρετήσει και ο ίδιος στις μυστικές υπηρεσίες, θα έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα μήνυμα που θα ερχόταν απευθείας από τον διευθυντή της CIA παρά σε όσα μεταφέρονται μέσω των συνηθισμένων διπλωματικών διαύλων.

Πέρυσι, ο Τραμπ και ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του φαίνεται ότι θεωρούσαν αναπόφευκτη μια ρωσική νίκη επί της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. Έκτοτε, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες, ενώ η προέλασή τους έχει ανακοπεί.

Η επίσκεψή του αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις που έχουν βαλτώσει. Την ίδια ώρα, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα της στα ανατολικά, ακόμη και με μειωμένη στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

Παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα ζοφερή εικόνα για τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, ο Ράτκλιφ είπε στον Μπόρτνικοφ ότι θεωρεί πως έχει έρθει η ώρα η Μόσχα να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.