Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα η οριστική απόφαση για Ιράν – Οι όροι και οι «κόκκινες γραμμές»

«Θα καταστρέψουμε το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο σε συνεργασία με το Ιράν και τον ΔΟΑΕ»
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evan Vucci
Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρθηκε στους όρους που έχει θέσει στο Ιράν και αποκάλυψε πως μεταβαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική του απόφαση.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το  Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι θαλάσσιες νάρκες (βόμβες), εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές από αυτές με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας).

Το Ιράν θα ολοκληρώσει άμεσα την απομάκρυνση ή/και εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές.

Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά λόγω του εντυπωσιακού και πρωτοφανούς ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος πλέον αίρεται, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στην πατρίδα τους.

Πείτε «ΓΕΙΑ» στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου!

Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αποκαλείται «Πυρηνική Σκόνη», το οποίο βρίσκεται θαμμένο βαθιά υπόγεια κάτω από σχεδόν κατεστραμμένα βουνά, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών B2 πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κίνα που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το κάνει), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή μέχρι νεωτέρας. Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν επίσης συμφωνηθεί.

Τώρα θα μεταβώ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) για να λάβω την τελική απόφαση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Το Ιράν διαψεύδει Τραμπ: Το «μνημόνιο κατανόησης» δεν περιλαμβάνει όρους για τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
«Περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισ. δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο»
Πήγε στην Τουρκία για φθηνά εμφυτεύματα και τα χαμόγελα κατέληξαν σε εφιάλτη
Μια μητέρα μοιράστηκε την τρομερή της εμπειρία μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία, η οποία την άφησε να υποφέρει από έντονο πόνο στο σαγόνι, ρινορραγίες και χρόνια ιγμορίτιδα
