Ισραήλ: Ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο – Επεικτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχειρία

Παρά τιις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο και την κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ, τα ισραηλινά στρατεύματα φαίνεται ότι έχουν πάρει απόφαση να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην γειτονική τους χώρα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερ (29.05.2026) ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με το Ισραήλ και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς εναντίον θέσεων και δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιώτες της 36ης Μεραρχίας, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί επίσης «στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), σε ολόκληρο το μέτωπο του Λιβάνου» και «πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ».

Εξάλλου χθες (28.05.2026) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θεωρεί «εμπόλεμη ζώνη» το σύνολο της λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Υπό το πρίσμα των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα διεξάγουν επιχειρήσεις μεγάλης ισχύος», προειδοποίησε.

«Στον Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στην οργάνωση Χεζμπολάχ», τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε τελετή παραλαβής ενός νέου αεροσκάφους ανεφοδιασμού.

Αυξάνονται οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα

Bομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους χθες Πέμπτη (28.05.2026) στον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει την «περιοχή επιχειρήσεών» του εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιφέρεια της Βηρυτού, όπου, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον λιβανικό στρατό, στοχοποιήθηκε διαμέρισμα στη Σουεϊφάτ, κοινότητα στα όρια των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η επίθεση αυτή «έχει τελικό απολογισμό τρεις μάρτυρες μια γυναίκα και τη μικρή κόρη της, καθώς και παιδί με τη συριακή υπηκοότητα– και 15 τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Κλιμάκωση»

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που στοχοποιείται κοινότητα κοντά στη Βηρυτό από την έναρξη της θεωρητικής κατάπαυσης του πυρός, η οποία ουδέποτε τηρήθηκε από τα μέρη.

Κι επίσης ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν, που θέλει το μέτωπο του Λιβάνου να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις τελευταίες ημέρες τις χερσαίες και τις αεροπορικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) στηλίτευσε την «κλιμάκωση» αυτή, κάνοντας λόγο για τη χρήση 670 βλημάτων την Τετάρτη (27.05.2026), με άλλα λόγια «το υψηλότερο επίπεδο από τη 17η Απριλίου».

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του τον θάνατο μέλους του σε βομβαρδισμό καθώς βρισκόταν καθ’ οδόν στη Ναμπάτια, ανατολικότερα.