Mango: O Τζόναθακ Άντικ επικαλείται την αρθρίτιδα του πατέρα του προς υπεράσπισή του για την πτώση – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή του Mango, ο οποίος κατηγορείται από την ισπανική δικαιοσύνη για τον δολοφονία του πατέρα του Ισάκ Άντικ μετά την πτώση του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα βουνά κοντά στην Βαρκελώνη, χρησιμοποίησε προς υπεράσπιση του την οστεοαρθρίτιδα από την οποία έπασχε ο πατέρας του.

Τα ιατρικά αρχεία του Ισάκ Άντικ δείχνουν ότι έπασχε από οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γόνατα, η οποία είχε επηρεάσει την ικανότητά του να αντιδρά σε μια πτώση. Αυτό εξηγεί, σύμφωνα με την υπεράσπιση του γιου του Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος διερευνάται για ανθρωποκτονία, γιατί δεν βρέθηκαν τραύματα στις παλάμες των χεριών του, σύμφωνα με την El País.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά της, επικαλείται περιστατικό που σημειώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024, περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του. Τότε ο ιδρυτής της Mango σκόνταψε και έπεσε στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου είχε μεταβεί για γεύμα με ομάδα επιχειρηματιών.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τη La Vanguardia, δείχνει τον επιχειρηματία να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει χωρίς να προλάβει να απλώσει πλήρως τα χέρια του για να προστατευθεί. Ένας εργαζόμενος τον συγκράτησε εγκαίρως, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο Τζόναθαν Άντικ, 45 ετών, κατέβαλε πριν από μία εβδομάδα εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για να αποφύγει την προσωρινή κράτηση, αφού πέρασε πολλές ώρες υπό κράτηση ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, του Ισακ Αντιτς, τον Δεκέμβριο 2024.