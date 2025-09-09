Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ για την Ισραηλινή επίθεση: «Δεν θα συμβεί ξανά κάτι τέτοιο» – Η Ντόχα διαψεύδει ότι ενημερώθηκε

Το Κατάρ έλαβε ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Κατάρ,

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος.

Διαψεύδει το Κατάρ πως είχε ενημερωθεί για την επίθεση

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επιχείρηση στην Ντόχα είναι λανθασμένες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι.

Οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων, πρόσθεσε.

6
