Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα ξεκινούν χτυπήματα σε στόχους εντός Βενεζουέλας – «Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ /REUTERS / Anna Rose Layden

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου πως πολύ σύντομα οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν χτυπήματα σε στόχους μέσα στη Βενεζουέλα, στον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει κατά των ναρκωτικών. 

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν στόχους μέσα στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα», μεταφέροντας τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά, ενώ οι δηλώσεις αυτές φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά την σύγκρουση των δυο χωρών. 

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σημερινά του σχόλια απηχούν αυτά που έκανε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση έχει τεθεί υπό έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά της σε αυτή την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε ένα πλοίο, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες την Τρίτη και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να επιτεθεί σε στόχους στην ξηρά.

Επίσης, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

«Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν γνώριζα την τελευταία επίθεση σε σκάφος με ναρκωτικά στην Καραϊβική» 

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ γνώριζαν για μια δεύτερη επίθεση εναντίον ενός σκάφους που υποψιάζονταν ότι μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η εντολή δόθηκε από έναν ναύαρχο.

«Δεν γνώριζα για τη δεύτερη επίθεση. Δεν γνώριζα τίποτα για τους ανθρώπους. Δεν συμμετείχα και γνώριζα ότι κατέστρεψαν ένα σκάφος, αλλά θα έλεγα ότι πραγματοποίησαν μια επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ «ήταν ικανοποιημένος» με την επίθεση, αλλά «δεν γνώριζε για τη δεύτερη επίθεση, που αφορούσε δύο άτομα».

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε αυτά τα σχόλια, λέγοντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι «παρακολούθησε τη πρώτη επίθεση ζωντανά», αλλά στη συνέχεια «προχώρησε στην επόμενη συνεδρίασή του».

Είπε ότι «δεν είδε προσωπικά επιζώντες», αλλά ότι υποστήριξε την απόφαση του ναυάρχου Frank M. «Mitch» Bradley, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, έδωσε τη Δευτέρα την εντολή για τη δεύτερη επίθεση.

