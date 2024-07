Ντόναλντ Τραμπ: «Θα έχουμε μια απίστευτη νίκη» – Πανηγυρική ομιλία στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων

Το χρίσμα του κόμματός του, των Ρεπουμπλικάνων, αποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο συνέδριό του στο Μιλγουόκι.

«Με πίστη και αφοσίωση, αποδέχομαι υπερήφανα το χρίσμα σας» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στους συνέδρους των Ρεπουμπλικάνων στο Ουισκόνσιν (βόρειες ΗΠΑ).

Προέβλεψε «απίστευτη νίκη» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος «τα τέσσερα ομορφότερα χρόνια στην ιστορία» των ΗΠΑ αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Προσπάθησε εξάλλου να φανεί ενωτικός, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια: «Είμαι υποψήφιος για να γίνω ο πρόεδρος όλης της Αμερικής, όχι της μισής», διαβεβαίωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματός του στο Μιλγουόκι (βόρειες ΗΠΑ) να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή πυροσβέστη Κόρεϊ Κομπερατόρε που έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στην Πενσιλβάνια το Σάββατο.

Μάλιστα υπήρχε στη σκηνή και η στολή Κόρεϊ Κομπερατόρε την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ φίλησε ως ένδειξη σεβασμού.

«Παρά την ειδεχθή επίθεση αυτή, είμαστε απόψε ενωμένοι (και) πιο αποφασισμένοι από ποτέ», δήλωσε ο κ. Τραμπ, που νωρίτερα αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα της παράταξής του και θα διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

BREAKING: Donald Trump accepts the GOP nomination and delivers speech at the RNC convention and recounts the events that nearly took his life.



The firefighter, Corey Comperatore, who lost his life on that day was represented on stage as his gear was put out on stage. pic.twitter.com/CtzoKP8nx0