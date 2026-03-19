Ντόναλντ Τραμπ: Θα καταστρέψουμε το κοίτασμα «South Pars» αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις στο Κατάρ

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν τέλος με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί το Ιράν ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς το πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε την ισραηλινή επίθεση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν.

Διεμήνυσε, όμως, ότι θα γίνει χτύπημα στο πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για αυτόν τον Ισραηλινό βομβαρδισμό.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ.

Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο south pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Σε ρεπορτάζ που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης (19.03.2026) ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.

«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου ανέφερε μέσω X ότι «βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν (…) στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές».