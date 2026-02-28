Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν – Μπορεί να χαθούν ζωές Αμερικανών

«Ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη δήλωση για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί του Σαββάτου (28.2.26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
152
55
46
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανατριχιαστική προειδοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης: Όλες οι αμερικανικές βάσεις θεωρούνται νόμιμοι στόχοι
«'Ολες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν»
Τεχεράνη
Newsit logo
Newsit logo