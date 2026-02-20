Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Το αεροδρόμιο της Φλόριντα θα πάρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου

Ο Τραμπ έχει ήδη δώσει το όνομά του σε πολλά κτίρια και εξακολουθεί να επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα
τραμπ
Τραμπ / REUTERS/Elizabeth Frantz

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αφήσει το αποτύπωμα του σε ακόμα μία πολιτεία των ΗΠΑ, με αυτή τη φορά το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα να μετονομάζεται και να παίρνει το όνομα του Αμερικανού προέδρου.

Οι βουλευτές της Φλόριντα, όπου βρίσκεται η ιδιωτική οικία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκριναν το σχετικό νομοσχέδιο και πλέον είμαστε λίγα βήματα μακριά από τη μετονομασία.

Ο δισεκατομμυριούχος και μεγιστάνας των ακινήτων, που έχει ήδη δώσει το όνομά του σε πολλά κτίρια, εξακολουθεί να επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία της Φλόριντα, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκριναν νομοσχέδιο για τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ».

Το αεροδρόμιο αυτό βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από την οικία του Ρεπουμπλικάνου στο Μαρ-Α-Λάγκο.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα και πρώην αντίπαλος του Τραμπ, ο Ρον ΝτεΣάντις, αναμένεται να επικυρώσει το νομοσχέδιο, το οποίο όμως πρέπει να εγκριθεί και από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Ήδη διάφορες υποδομές και κτίρια έχουν μετονομαστεί προς τιμή του Τραμπ, με σημαντικότερο το Κέντρο Κένεντι, ενας ιστορικός χώρος τεχνών αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, που μετονομάστηκε τον Δεκέμβριο σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.

Εξάλλου, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικάνος πρόεδρος ζήτησε να πάρει το όνομά του ο διάσημος σταθμός τρένων Πεν στη Νέα Υόρκη όπως και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον προκειμένου να εγκρίνει την αποδέσμευση παγωμένων ομοσπονδιακών πόρων που προορίζονταν για κατασκευή και επιδιόρθωση υποδομών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η πρότασή του απορρίφθηκε.

Εξάλλου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος που θα φέρει το πορτρέτο του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει να εμφανίζεται το πρόσωπο ενός εν ενεργεία ή εν ζωή προέδρου στα νομίσματα.

