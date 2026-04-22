Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: Συνεχίζουμε να κρατάμε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό

Μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν πριν καν ξεκινήσουν, ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» ξανά, ενημερώνοντας το κοινό για τις εξελίξεις του πολέμου με ανάρτησή του στο Truth Social.

Και αυτήν την φορά αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ λέγοντας πως το Ιράν θέλει να ανοίξουν ξανά μιας και χάνει την ημέρα 500 εκατ. δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως η Τεχεράνη λέει πως θέλει να παραμείνουν κλειστά απλά για τα «προσχήματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε μία συνομιλία που είχε με αξιωματούχο, εκτοξεύοντας για ακόμη μία φορά απειλές κατά του Ιράν.

Διηγήθηκε πως κάποιος του είπε ότι το Ιράν θέλει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ αμέσως αλλά αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ποτέ, εκτός αν οι ΗΠΑ καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν και εξουδετερώσουν τους ηγέτες του.

«Το Ιράν δεν θέλει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τα θέλει ανοιχτά για να βγάζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (που είναι, επομένως, το ποσό που χάνει αν κλείσει!). Λένε ότι τα θέλουν κλειστά μόνο και μόνο επειδή τα έχω αποκλείσει εντελώς (είναι κλειστά), οπότε απλώς θέλουν να “κρατήσουν τα προσχήματα”. Πριν από τέσσερις ημέρες, κάποιοι με πλησίασαν και μου είπαν: “Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει τα Στενά, αμέσως». Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», έγραψε συγκεκριμένα.

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσίευμα της Wall Street Journal δηλώνοντας πως τα ιρανικά πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη του, τα ραντάρ του και τα πυρηνικά εργοστάσιά του έχουν καταστραφεί.

Αναφέρθηκε και στον πόλεμο των 12 ημερών που έγινε πέρυσι τον Ιούνιο, όπου οι ΗΠΑ με το Ισραήλ έπληξαν μαζί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αν και από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν πως κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα της πυρηνικής ενέργειας, το Ιράν διέψευσε την πληροφορία.

«Τα πολεμικά τους πλοία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί, τα πυρηνικά τους εργαστήρια και οι αποθήκες τους εξερράγησαν αργά ένα σκοτεινό βράδυ του Ιουνίου από τα μεγάλα βομβαρδιστικά μας B-2. Οι ηγέτες τους είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Σολεϊμανί, που κατέστρεψε τις ζωές τόσων πολλών με τις αγαπημένες του βόμβες στο δρόμο, τα Στενά του Ορμούζ είναι αποκλεισμένα και ελέγχονται πλήρως από τις ΗΠΑ, χωρίς να επιτρέπεται σε κανένα πλοίο να πλεύσει προς ιρανικούς λιμένες. -Λέγεται ότι χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα εξαιτίας αυτό-.

Η χώρα τους είναι μια οικονομική καταστροφή, που κρέμεται από μια κλωστή. Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα τους έδωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε “πράσινα” μετρητά, που μεταφέρθηκαν με Boeing 757 στους ηγέτες τους, και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τους βοηθήσει στην πορεία τους προς τα πυρηνική όπλα. Άλλοι πρόεδροι δεν έκαναν τίποτα για να τους σταματήσουν, μια ντροπή για το Προεδρικό Γραφείο! Αλλά παρά όλα αυτά, έχω έναν ηλίθιο στη συντακτική επιτροπή του The Wall Street Journal που γράφει ότι με θεωρούν “κορόιδο”», έγραψε.

Παρατείνεται η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή

Λίγες ώρες αφού δήλωνε με «μεγάλα γράμματα» πως δεν υπάρχει περίπτωση να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, ο Ντόναλντ Τραμπ «πήρε πίσω» τα λεγόμενά του.

Ανακοίνωσε με ανάρτησή του πως δίνει διαταγή για παράταση μέχρι να κλειστεί συμφωνία με το Ιράν, τονίζοντας όμως πως ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα συνεχίζει να είναι σε ισχύ.

Εξήγησε πως η εκεχειρία (η οποία θα έληγε σήμερα) παρατείνεται λόγω του διχασμού που επικρατεί στο Ιράν, μετά από αίτημα του Πακιστάν – χώρα που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο.

Πρόσθεσε πως θα περιμένει το Ιράν μέχρι να παρουσιάσει πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη “Συμφωνία Ειρήνης” κατά τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σαμπάζ Σαρίφ στο X.

CENTCOM: «Παραμένουμε σε ετοιμότητα και εξοπλιζόμαστε»

Και ενώ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να «απολαμβάνουν» την κατάπαυση του πυρός, η CENTCOM, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ «δείχνει» τις δυνάμεις της μέσω των social media.

Σε βίντεο που ανέβηκε δείχνει τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, τα στρατεύματα και τα πλοία αλλά και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

U.S. Central Command forces remain ready… pic.twitter.com/ddkfNDQ6k7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 21, 2026

Στο βίντεο φαίνεται ο ναύαρχος να λέει «εξοπλιζόμαστε, ανανεωνόμαστε και προσαρμόζουμε τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες μας. Δεν υπάρχει στρατός στον κόσμο που να προσαρμόζεται όπως εμείς και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», στέλνοντας μήνυμα στο Ιράν πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.