Κόσμος

Το Ιράν χτύπησε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά του Ομάν

«Δεν υπήρξε προειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου», λέει ο κυβερνήτης του
Στενά Ορμούζ
Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO καταγγέλλει πως το Ιράν χτύπησε σήμερα (22.04.2026) το πλοίο 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν, χωρίς να υπάρξει πρώτα προειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα, χωρίς καν να του δοθεί ο χρόνος να σταματήσει την πορεία του.

Τα μέλη του πληρώματος είναι σώα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σημαία του πλοίου ή σε ποια χώρα ανήκει.

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω των Στενών του Ορμούζ, με την Ουάσινγκτον να έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και το Ιράν να χτυπά κάθε πλοίο που περνά από την περιοχή.

Κόσμος
Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τις αποστολές δολαρίων στο Ιράκ, λόγω των στενών δεσμών με την Τεχεράνη, σύμφωνα με τη WSJ
Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η αναστολή των αποστολών δολαρίων του Ιράκ είναι προσωρινή, αλλά δεν ανέφεραν ποια συγκεκριμένα βήματα πρέπει να κάνει η Βαγδάτη για να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις
WSJ: Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τις αποστολές δολαρίων στο Ιράκ, λόγω των στενών δεσμών με την Τεχεράνη
Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: Συνεχίζουμε να κρατάμε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό
Απείλησε πως για να κλειστεί συμφωνία με το Ιράν στην περίπτωση που ανοίξει τα Στενά, τότε θα πρέπει να εξουδετερώσει τους Ιρανούς ηγέτες - Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προειδοποιεί πως βρίσκεται σε ετοιμότητα παρά την παράταση της εκεχειρίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ
