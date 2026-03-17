Ντόναλντ Τραμπ: Το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος με τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να είναι έξαλλος με το ΝΑΤΟ για την στάση του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως «κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος» με τα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα κατά τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν την Τρίτη (17/03/2026) στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», καθώς δεν θέλει να βοηθήσει τις ΗΠΑ να «ξεμπλοκάρουν» τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο επανέλαβε και πάλι μετά ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται βοήθεια, ενώ το ίδιο είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

«Δεν είναι καλοί για συνεργασία αν λένε ότι δεν πρόκειται να βοηθήσουν», τόνισε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «δεν θα αργήσει πολύ η ώρα που τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ» και πρόσθεσε ότι πίστευε πως η Ευρώπη θα ήθελε να στείλει ναρκοθηρευτικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν σημαντική υποστήριξη από το Κατάρ, τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν στον πόλεμο με το Ιράν.

Σχετικά με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από τη στάση του στο ζήτημα του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «έκανε μεγάλο λάθος» που δεν υποστήριξε τις ΗΠΑ και ότι διαφωνεί μαζί του σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης. «Η σχέση των ΗΠΑ με τη Βρετανία ήταν πάντα καλύτερη πριν τον Στάρμερ», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Τραμπ σημείωσε ότι «δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να φύγουμε», αλλά θα αποχωρήσουν «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Για την παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, σχολίασε ότι είναι «καλό που αποχώρησε, γιατί ήταν πολύ αδύναμος στον τομέα της ασφάλειας».

Τέλος, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα μεταβεί στην Κίνα σε πέντε ή έξι εβδομάδες, αντί για το τέλος του μήνα, προσθέτοντας ότι θα «επαναπρογραμματίσει» την επίσκεσή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.