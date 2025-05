Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: «Ίσως μια μέρα γίνω Πρόεδρος των ΗΠΑ»

Μπορεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, ωστόσο ο προεδρικός θώκος θα μπορούσε να «μείνει» στην οικογένεια, με «διάδοχο» στην εξουσία Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Κι αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο πρωτότοκος γιος του Αμερικανού προέδρου, που είναι επιφορτισμένος τώρα με εμπορικές υποθέσεις της οικογένειάς του, δεν απέκλεισε σήμερα (21.05.2025) το ενδεχόμενο «μια μέρα» να είναι υποψήφιος για να γίνει ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν ξέρω, ίσως μια μέρα, αυτή η κλίση υπάρχει», απάντησε ο 47χρονος Τραμπ, στη διάρκεια οικονομικού φόρουμ στην Ντόχα, όταν η συντονίστρια του πάνελ τον ρώτησε αν σκέπτεται να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, μετά την αποχώρηση του πατέρα του.

Όμως αυτή τη στιγμή, είπε, σκοπός του είναι να μεταφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να «εκδιώξει την ιδεολογία woke που πήρε τον έλεγχο».

«Δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Είναι [θέμα] και του επιχειρηματικού τομέα», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Don Jr. says he might run for president:



“It’s an honor to be asked and an honor to see that some people are OK with it… Maybe one day.”



Just what the country needs… said no one.

pic.twitter.com/p9HYyiWxgm