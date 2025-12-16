Συμβαίνει τώρα:
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Μετά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Μπετίνα Άντερσον – Τρίτος αρραβώνας για τον πρωτότοκο του Αμερικανού Προέδρου

Τον αρραβώνα ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ και Αντερσον
Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον / REUTERS/Kevin Lamarque

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς, έγραψαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στη διάρκεια ενός πάρτι στον Λευκό Οίκο. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου αρραβωνιάζεται. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος για 12 χρόνια με την Βανέσσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η Βανέσσα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Στη συνέχεια, εκείνος αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον έχουν σχέση εδώ και περίπου ένα χρόνο και τον περασμένο μήνα είχαν ταξιδέψει μαζί στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας για να παραστούν σε μια γαμήλια δεξίωση.

Κόσμος
