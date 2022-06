Το «Ανώτατο Δικαστήριο» της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντoνέτσκ» (ΛΔΝ), καταδίκασε σε θάνατο τρεις ξένους, δυο Βρετανούς κι έναν Μαροκινό, που πολεμούσαν στο πλευρό της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ρωσική ιστοσελίδα της εφημερίδας RBK και το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ria Novosti.

Πρόκειται για τους Βρετανούς Σον Πίνερ και Έϊντεν Άσλιν και τον Μαροκινό Σααντούν Μπραχίμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εναντίον τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες ότι δρούσαν ως μισθοφόροι (με βάση το άρθρο 440 του ποινικού κώδικα της ΛΔΝ) και για βίαιη κατάληψη εξουσίας από ομάδα προσώπων (βάσει των άρθρων 32 και 323 του ΠΚ της ΛΔΝ).

Τη θανατική ποινή προβλέπει το τελευταίο άρθρο, δεδομένου το έγκλημα διαπράχθηκε δήθεν σε εμπόλεμη περίοδο. Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

British citizens Aiden Aslin and Shaun Pinner, and Moroccan national Saadoun Brahim, all of whom fought on contract with Ukraine’s military, have been sentenced to death by the Kremlin’s puppet authorities in Donetsk in show trial that lasted mere days. They were not mercenaries. pic.twitter.com/QYGOEkHXHE