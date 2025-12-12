«Ντου» στο τετ α τετ Πούτιν και Ερντογάν έκανε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν – Τον έστησε 40 λεπτά ο Ρώσος πρόεδρος

Μια σκηνή βγαλμένη από ταινία «έπιασαν» οι κάμερες των δημοσιογράφων στο «Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας» που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12.12.2025) στο Τουρκμενιστάν με «πρωταγωνιστές» τον πρωθυπουργό του Πακιστάν και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ περίμενε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην αίθουσα όπου είχε προγραμματιστεί η συνάντησή τους, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος ήταν απασχολημένος με τον Τούρκο ομόλογό του, με αποτέλεσμα να «στήσει» τον Πακιστανό πρωθυπουργό για περίπου 40 λεπτά.

Η αναμονή αλλά και η πίεση της στιγμής, λόγω των δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί, έκανε τον Σαρίφ αρχικά να νιώθει άβολα, αλλά αφού πέρασε η ώρα, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να βρει τον «άφαντο» Ρώσο πρόεδρο.

Μάλλον ενημερώθηκε για την συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί και χωρίς κανέναν δισταγμό έκανε «ντου» στην αίθουσα όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες του Τούρκου και του Ρώσου προέδρου, «σπάζοντας» τα διπλωματικά πρωτόκολλα.

Russia’s RT channel releases visuals of Pakistan’s PM ‘Gate-crashing’ Putin-Erdogan meet in Turkmenistan after waiting for 40 minutes pic.twitter.com/0RdsUfIxvf — Sidhant Sibal (@sidhant) December 12, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σαρίφ αποχώρησε μετά από περίπου 10 λεπτά. Το περιστατικό καταγράφηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης ενώ έχει γίνει viral στα social media.