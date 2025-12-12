Ο Ερντογάν πρότεινε στον Πούτιν μια περιορισμένη εκεχειρία με την Ουκρανία σε ενεργειακές υποδομές και λιμάνια

Στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, το Ασκαμπάτ, συναντήθηκαν σήμερα (12.12.2025) ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Ο Ερντογάν τόνισε στον Πούτιν ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και επανέλαβε ότι η Τουρκία προσφέρεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των εμπόλεμων μερών σε οποιαδήποτε σύνθεση κι αν γίνουν αυτές.

Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκε και το θέμα της δέσμευσης των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ.

Επίσης, ο Ερντογάν χαρακτήρισε πολύτιμες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προτείνοντας στον Πούτιν να εφαρμοστεί κατ’ αρχάς μια περιορισμένη εκεχειρία που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.

Στη συνάντηση, αξιολογήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, οι εξελίξεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και και τη Συρία, καθώς και η κατάσταση στον νότιο Καύκασο.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά:

ο υπουργός εξωτερικών, Χακάν Φιντάν,

ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ,

ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν,

ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας, Μπουρχανεντίν Ντουράν,

ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και

ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Χαλίτ Γιερεμπακάν.

Το «Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας» πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επέτειο της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς του Τουρκμενιστάν και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.