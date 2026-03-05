Ντουμπάι: «Δεν φοβάμαι γιατί ξέρω ποιος μας προστατεύει» – Η άτυπη καμπάνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι επιθέσεις στο Ντουμπάι, στο Αμπού Ντάμπι και άλλες περιοχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκάλεσαν ανησυχία και φόβο σε ντόπιους και τουρίστες. Μετά τις πρώτες αντιδράσεις, μια σειρά από βίντεο που δημοσιοποιούνται τις τελευταίες μέρες στα social media, προσπαθούν να ενισχύσουν το αίσθημα της ασφάλειας και να στείλουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Με φόντο αξιοθέατα στο Ντουμπάι και άλλες περιοχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό τους ήχους γνωστών τραγουδιών, εμφανίζονται νεαρές γυναίκες να εξηγούν ότι δεν φοβούνται, παρά τη συνέχιση του πολέμου. Στα βίντεο γίνεται αναφορά στις στρατιωτικές δυνάμεις των Εμιράτων και στην αποφασιστικότητα των ηγετών.

Σε πολλές περιπτώσεις τα βίντεο ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, δημιουργώντας την εντύπωση μιας άτυπης καμπάνιας που στοχεύει να καθησυχάσει τους επισκέπτες και να περιορίσει το κύμα φυγής. Τις προηγούμενες μέρες, άνθρωποι κάθε ηλικίας, αναζητούσαν τρόπους για να απομακρυνθούν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στα περισσότερα από αυτά τα βίντεο εμφανίζονται αρχικά πλάνα από γνωστά αξιοθέατα των πόλεων ή εικόνες με τουρίστες να απολαμβάνουν τη διαμονή τους. Στη συνέχεια προβάλλεται ένα ερώτημα, συνήθως με τη μορφή κειμένου πάνω στην εικόνα: «Ζεις στο Ντουμπάι, δεν φοβάσαι;» ή «Ζεις στο Κατάρ, δεν φοβάσαι;». Αμέσως μετά το πλάνο αλλάζει και εμφανίζονται οι ηγέτες των χωρών ή εικόνες από τις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Το βίντεο ολοκληρώνεται με την απάντηση: «Όχι, γιατί ξέρω ποιος μας προστατεύει».

@julisjoking Seeing this happen around us feels surreal. There's a lot going on right now, and it's easy to feel overwhelmed. But in moments like this, all we can really do is stay calm, stay informed, and trust that the authorities are handling the situation. Focus on what's in our control – being with our families, checking in on loved ones, and keeping faith. Some things are bigger than us, and that's when we choose trust over panic. Stay safe everyone.

Τα συγκεκριμένα βίντεο συνοδεύονται από μουσικά αποσπάσματα που είναι ήδη ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media, στοιχείο που ενισχύει τη δυναμική τους και αυξάνει τις πιθανότητες να γίνουν viral.

Η επανάληψη του ίδιου αφηγηματικού μοτίβου σε μεγάλο αριθμό αναρτήσεων έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι πρόκειται για μια άτυπη επικοινωνιακή προσπάθεια που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας