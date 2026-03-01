Κόσμος

Ντουμπάι: Ερημωμένο τοπίο μετά τις ιρανικές επιθέσεις – Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ, κόσμος κρύφτηκε σε πάρκινγκ

Οι εικόνες αυτές εξάλλου είναι ενδεικτικές για το πως ένας «παράδεισος» μπορεί να γίνει εύκολα «κόλαση»
Το ερημωμένο Ντουμπάι
REUTERS / Amr Alfiky

Μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία προχώρησε σε αντίποινα εκτοξεύοντας πυραύλους και drones εναντίον χωρών του Κόλπου, με το Ντουμπάι να είναι η πόλη που έχει γίνει viral στα social media, λόγω της κατάστασης που επικρατεί από τα ιρανικά πλήγματα.

Ήδη από χθες (28.02.2026) το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Κατάρ, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Εμιράτων, με το Ντουμπάι να βιώνει άνευ προηγουμένου δραματικές ώρες πανικού και σύγχυσης λόγω των θραυσμάτων από βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν.

 

Τουρίστες που είχαν πλημμυρίσει την πόλη αλλά και ντόπιοι πήραν αμέσως προληπτικά μέτρα. Αρκετοί πήγαν στα σούπερ μάρκετ και στα εμπορικά κέντρα για να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Άλλοι, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου, έφυγαν από το Ντουμπάι οδικώς προς άλλες πόλεις, ευελπιστώντας ότι θα γλιτώσουν από ενδεχόμενες μελλοντικές ιρανικές επιθέσεις.

Βέβαια δεν έλειψαν και οι γενναίοι, που κυκλοφόρησαν στην πόλη για να βιντεοσκοπήσουν το «ερημωμένο» Ντουμπάι, σε μια χρονική περίοδο όπου η τουριστική σεζόν είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ άδειασαν, ενώ αρκετοί κατευθύνθηκαν σε υπόγεια πάρκινγκ, που χρησίμευσαν ως «καταφύγια».

Οι εικόνες αυτές εξάλλου είναι ενδεικτικές για το πως ένας «παράδεισος» μπορεί να γίνει εύκολα «κόλαση» και το πόσο απροετοίμαστοι είναι οι επισκέπτες της συγκεκριμένης πόλης, αφού ποτέ δεν θα περίμεναν ότι ο πόλεμος θα έφτανε στο Ντουμπάι.

