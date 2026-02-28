Ντουμπάι: Στις φλόγες το ξενοδοχείο Burj Al Arab που χτυπήθηκε από ιρανικό drone

Φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι μετά από ιρανική επίθεση με drone το Σάββατο (28/02/2026).

Το εμβληματικό επτάστερο ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση ιρανικού drone.’

Η φωτιά ξέσπασε στους πρώτους ορόφους του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ένα μεγάλος μέρος του.

To Burj Al Arab αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στο Ντουμπάι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παγκοσμίως.

Στο ξενοδοχείο επικράτησε πανικός με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να σωθεί.

BREAKING: Burj Al Arab Hotel is on fire in Dubai following Iranian attack



pic.twitter.com/mmpV3mFhQT — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 28, 2026

Dubai’s most iconic hotel, the Burj Al Arab, has been hit. Videos from inside show people evacuating. Stay safe, everyone. pic.twitter.com/JXnD2sNkDS — Yash.HL (@Yashether) February 28, 2026

This is SHOCKING.



Iranian drone just struck the World’s most famous and only 7 star hotel Burj Al Arab in dubai, UAE.



It’s reportedly on fire now. pic.twitter.com/Kzpgm8ArTn — Bull Theory (@BullTheoryio) February 28, 2026

Στο μεταξύ ερωτηματικό αποτελούν οι επιθέσεις από το Ιράν στο Ντουμπάι καθώς δεν υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.