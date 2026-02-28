Κόσμος

Ντουμπάι: Στις φλόγες το ξενοδοχείο Burj Al Arab που χτυπήθηκε από ιρανικό drone

Ερωτηματικό αποτελούν οι επιθέσεις από το Ιράν στο Ντουμπάι καθώς δεν υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή
Ντουμπάι
Στις φλόγες το ξενοδοχείο Burj Al Arab / X

Φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι μετά από ιρανική επίθεση με drone το Σάββατο (28/02/2026).

Το εμβληματικό επτάστερο ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση ιρανικού drone.’

Η φωτιά ξέσπασε στους πρώτους ορόφους του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ένα μεγάλος μέρος του. 

To Burj Al Arab αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στο Ντουμπάι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παγκοσμίως.

Στο ξενοδοχείο επικράτησε πανικός με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να σωθεί. 

Στο μεταξύ ερωτηματικό αποτελούν οι επιθέσεις από το Ιράν στο Ντουμπάι καθώς δεν υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

